Apple Watch Series 3 : la montre pose déjà un problème au niveau de la connexion 4G !

L’Apple Watch Series 3 est disponible auprès des testeurs de grandes maisons de publication, mais il semblerait que la montre connectée ait quelques soucis avec la 4G. On vous en dit plus.

Comme pour les iPhone 8 de la firme de Cupertino, l’Apple Watch Series 3 est disponible en test pour certains journalistes. Mais il semble que la montre connectée fasse déjà des siennes et présente un problème de connexion en 4G. L’une des nouveautés majeures qui étaient attendues sur la montre connectée d’Apple, était que cette dernière est capable de se connecter directement aux réseaux mobiles sans passer par un iPhone. C’était une fonctionnalité mise en avant par la firme, mais qui semble poser quelques soucis. Plusieurs médias américains relaient que la montre connectée bug lors de la recherche d’un réseau.

Selon le magasine « The Verge », qui a pu tester plusieurs produits d’Apple, la montre essayerait de se connecter à des réseaux wifi qui sont inconnus, ou encore que les appels passés avec la montre avaient tendance à s’interrompre inopinément.

Apple confirme les bugs de son Apple Watch Series 3

« Nous avons découvert que lorsqu’une Apple Watch Série 3 rejoint des réseaux wifi non authentifiés sans connexion, cela peu parfois empêcher la montre d’utiliser le réseau de téléphonie mobile. Nous travaillons sur le moyen de régler cela dans une future mise à jour logicielle » déclare Apple. Après cette annonce, il semble que la montre ait perdu un petit pourcentage en bourse, 2.3% précisément, ce qui correspond à 155.06 dollars. La montre connectée de la firme est déjà disponible en précommande et sera disponible en exclusivité Orange, en France, dès demain pour la somme de 449 euros. On espère tout de même que le problème sera vite réglé !

