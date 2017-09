Apple TV: la 4K HDR au programme, mais est-ce suffisant ?

La firme à la pomme a présenté l’Apple TV 4K hier, la nouvelle box propose désormais la HDR, mais est-ce suffisant pour rattraper ses concurrents ?

L’Apple TV 4K est donc compatible HD HDR et propose deux standards HDR, le HDR10 et le Dolby Vision. Il sera probablement impossible de voir Apple TV adopter le HDR10+ puisque ce dernier est utilisé par les concurrents de la firme, Samsung et Panasonic ! L’apparence de la box est la même, un boîtier de 9.8 x 9.8 x 3.5 cm, mais le système interne est différent.

Apple TV 4K, un vrai changement ou simplement une upgrade ?

Le processeur de la TV d’Apple change, c’est maintenant un processeur Apple A10X qui est utilisé. Ce dernier est très puissant et permettra à la TV de décoder sans soucis les vidéos Ultra HD HDR de 30 à 120 images par secondes, ce qui offre une belle expérience utilisateurs aux clients de la firme ! Pour ce qui est des ports, on trouvera un port HDMI 2.0a, un récepteur infrarouge, Ethernet Gigabit. La sortie vidéo ce fera en 2160p avec Dolby Vision et HDR10. L’Apple TV 4K sera disponible en précommande le 15 septembre et commercialisé à partir du 22 septembre, tout comme les autres appareils récemment dévoilés par la firme. Ça risque de faire mal niveau budget. La TV d’Apple sera proposée au prix de 199€ pour la version 32 Go et 229€ pour celle de 64 Go.

Apple serait donc le concurrent direct de la Nvidia Shield Android TV, qui propose des caractéristiques similaires, le prix de cette dernière s’élève à 229€.

