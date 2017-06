L’Apple Store en ligne ferme, la firme à la pomme aurait-elle une surprise pour nous avant la WWDC 2017 ?

Pour ne rien changer à ses habitudes, l’Apple Store vient de fermer ses portes juste avant la keynote de la WWDC 2017. Sauf que celle-ci commence à 19h et la surprise devrait arriver à 16h01.

Qu’est ce que nous réserve Apple ? C’est la question que tout le monde se pose mais certains auraient déjà des réponses. Sur Reddit, par exemple, trois salariés de Foxconn ont donné plusieurs informations sur les prochains produits de la société californienne.

Fermeture temporaire de l’Apple Store : à quoi doit-on s’attendre ?

La keynote d’Apple devrait être riche en nouveautés si l’on en croit les rumeurs qui circulent en ce moment. Pendant cette conférence, l’entreprise de Tim Cook devrait annoncer un iPad Pro avec une dalle d’une taille intermédiaire : 10.5 pouces. On parle d’un écran borderless et d’une allure proche de l’iPad 9.7 pouces. On s’attend aussi à un processeur plus performant.

Apple dévoilerait aussi pendant le WWDC 2017 de nouveaux MacBook Pro avec un processeur Intel Kaby Lake et 32 Go de RAM. Des puces plus puissantes seraient aussi présentes sur les MacBook 12 pouces et les MacBook Air 13 pouces.

L’enceinte connectée animée par Siri serait aussi de la partie. Elle porterait le nom suivant : Siri Speaker.

Enfin, iOS 11 devrait être l’une des stars de cette grande conférence à côté des nouvelles versions des autres OS d’Apple : macOS 12.13 et watchOS 4.

Lors de la fermeture de l’Apple Store en ligne, le message suivant était indiqué : « Nous avons une surprise pour vous en magasin. Et nous avons hâte de vous la faire découvrir. Revenez à partir de 16h01. ». Désormais, il est écrit : « Bientôt de retour. Dans le souci de vous satisfaire, nous travaillons actuellement à l’amélioration de l’Apple Store en ligne. Revenez vite nous voir. ».

La WWDC débute aujourd’hui à 19h, heure de Paris, et se terminera le 9 juin. Restez avec nous pour suivre l’actualité d’Apple !

Qu’attendez-vous de la WWDC 2017 ? Dites-le nous dans les commentaires !