Apple souhaite généraliser la reconnaissance faciale dès 2018 !

Selon les dernières informations apportées par Ming-Chi Kuo, Apple aurait l’intention de généraliser la reconnaissance faciale sur l’ensemble de ses iPhone dès 2018.

Lors de la sortie des derniers iPhone proposés par Apple, tous les regards se sont tournés vers la reconnaissance faciale intégrée sur l’iPhone X. Cette technologie permet de déverrouiller son smartphone sans avoir à taper son code ou utiliser son empreinte digitale. Cela vient compléter la Touch ID déjà présente sur de nombreux mobiles de la firme Cupertino. Selon les dernières informations révélées par Ming-Chi Kuo, analyste de KGI Securities et très au point sur les actualités d’Apple, la firme souhaiterait généraliser cette méthode de déverrouillage jusqu’à la disparition de la Touch ID.

Apple et la reconnaissance faciale : pour plus de sécurité

Si Apple avait pu, il aurait déployé la reconnaissance faciale sur d’autres iPhone. Seulement, des difficultés de production sont apparus avec la dalle OLED qui équipe l’iPhone X. Mais la firme compte bien régler le problème pour pouvoir proposer la reconnaissance faciale sur l’ensemble de ses iPhone dès l’année 2018.

Pour ceux qui s’inquiètent de la sécurité, il semblerait que cette technologie soit beaucoup plus fiable que le déverrouillage par Touch ID. En effet, grâce à la technologie TrueDepth, la caméra scanne le visage en relief pour vous identifier. La notion 3D est très importante, ce qui fait qu’une photo ne peut pas tromper l’appareil. De plus, les spécialistes de la sécurité d’Apple affirment qu’il n’y aurait qu’une chance sur un million pour qu’une personne arrive à déverrouiller votre iPhone. Contre une chance sur 50 000 pour le déverrouillage par le biais de la Touch ID.

Ming-Chi Kuo va plus loin et affirme que « ce changement permettra à tous les nouveaux modèles de faire la différence et de prendre l’avantage sur la concurrence ».

Êtes-vous convaincu par la reconnaissance faciale ou préférez-vous la Touch ID ?