Apple se paye une société spécialisée dans la recharge sans fil

Apple s’intéresse de plus en plus à la recharge sans fil si bien que la firme a récemment racheté une entreprise néozélandaise spécialisée dans cette technologie.

Pour Apple, 2017 marque le passage vers la recharge sans fil. Comme preuve, presque tous les produits de la firme cette année sont compatibles avec ce système (iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, Apple Watch, AirPods). Ce qui parait le plus intéressant, c’est le fait que les nouveaux iPhone sont conformes à la norme de recharge Qi, la plus répandue sur le marché. Aussi, il ne devrait pas être difficile de trouver un dock de recharge convenable. À ce propos, sachez que la Pomme compte lancer son propre dock en 2018. Un dispositif qui sera en mesure de recharger en même temps plusieurs produits, par exemple l’iPhone et l’Apple Watch. Mais il semble bien qu’Apple souhaite aller encore plus loin. Le géant américain de l’électronique vient ainsi de s’offrir une entreprise basée à Auckland spécialisée dans la recharge sans fil.

Apple rachète une entreprise néo-zélandaise spécialisée dans la recharge sans fil

L’entreprise en question se nomme PowerbyProxi. Travaillant en étroite collaboration avec l’université d’Auckland, elle a été créée en 2007 et est donc relativement jeune. Sachez qu’elle a contribué dans la mise en œuvre du protocole Qi, la norme permettant de transmettre l’énergie sur quelques millimètres par le biais d’une induction magnétique. Ceci dit, en s’offrant cette jeune société, Apple pourra améliorer son savoir-faire et son expérience dans le domaine de la recharge sans fil. Il est à noter que bien qu’elle fasse partie d’Apple, PowerbyProxi siégera toujours à Auckland. Aussi, toute l’équipe qui travaille au nom de la firme sera basée en Nouvelle-Zélande.

