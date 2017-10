Apple remplace Bing de Microsoft par Google sur Siri

Mauvaise nouvelle pour Microsoft ! Apple vient d’annoncer que désormais, Google sera le moteur de recherche utilisé avec Siri et Spotlight aussi bien sur iOS que sur macOS.

Apple vient d’opérer un changement majeur. Dans un communiqué adressé au célèbre site TechCrunch, le groupe américain fait savoir que Google sera à partir de maintenant le moteur de recherche utilisé par Siri ou Spotlight. D’après lui, ce passage à la plateforme de la firme de Mountain View « va permettre à ses services d’avoir une expérience de recherche sur le Web consistante », d’autant que Safari, son navigateur web, utilise déjà le moteur de recherche de la firme de Larry Page et de Sergueï Brin comme outil de recherche internet par défaut. « Nous avons de solides relations avec Google et Microsoft et nous nous engageons à proposer la meilleure expérience utilisateur possible » précise la Pomme.

Apple ne se séparera pas définitivement de Bing

En effet, même si Apple a pris une telle décision, elle ne compte pas pour autant se séparer définitivement du moteur de recherche de Microsoft. Bing sera ainsi utilisé pour la recherche de photos. Google, quant à lui, se chargera de toutes les requêtes avec Siri ou Spotlight. D’ailleurs, il convient de noter que l’utilisateur n’est pas autorisé à modifier le moteur de recherche utilisé sur l’assistant vocal ni sur le moteur de recherche propriétaire de fichiers intégré dans macOS et dans iOS. Pour l’heure, des zones d’ombre se dressent encore sur ce choix de l’entreprise du feu Steve Jobs, mais il est clair qu’Apple gagne beaucoup plus en travaillant avec Google, surtout que ce dernier lui verse désormais trois millions d’euros par an pour être le moteur de recherche par défaut de Safari. Les rumeurs parlent d’ailleurs d’un nouveau partenariat incluant Siri et Spotlight.

