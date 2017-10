Apple : Qualcomm tente un veto sur la fabrication et la vente d’iPhone en Chine

La guerre entre Apple et Qualcomm est au beau fixe, ce dernier souhaite interdire à la firme de fabriquer et commercialiser son iPhone en Chine !

La Chine est l’un des marchés les plus importants de la firme à la pomme mais sa petite guerre avec Qualcomm pourrait bien lui coûter. Depuis le début de l’année, l’entreprise qui propose des SoC se bat contre la firme de Cupertino concernant les modems de l’iPhone et des droits de licence que ce dernier ce serait approprié. Le problème, c’est qu’Apple refuse de verser des royalties à Qualcomm sur ses technologies car elles n’ont pas un rôle si important dans le smartphone. Surtout que Qualcomm demande une somme que la firme juge trop élevé.

Apple : plus d’iPhone en Chine à cause de Qualcomm ?

« Apple emploie des technologies inventées par Qualcomm sans payer pour cela. » c’est ce que déclare Qualcomm. C’est pour cela que la firme entame une nouvelle procédure, en Chine cette fois-ci, contre la firme de Cupertino. La firme de San Diego attaque donc la firme à la pomme en justice auprès des autorités chinoises et demande l’arrêt de la fabrication et de la vente d’iPhone sur le territoire. La précédente manœuvre de la firme, qui consistait à interdire l’importation des iPhone au Etats-Unis a échoué plus tôt dans l’année. C’est pour cela que Qualcomm tente de nouveau d’attaquer la grande pomme avec une autre stratégie.

Apple est la marque la plus puissante du monde, il sera bien malheureusement difficile pour Qualcomm d’obtenir justice. La firme de Cupertino s’est d’ailleurs exprimée à ce sujet, très confiante elle déclare que cette nouvelle tentative sera un échec, tout comme la précédente.

