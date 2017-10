Apple Pencil : le prochain smartphone de la firme serait muni d’un stylet comme le Galaxy Note 8 ?

Alors que le défunt Steve Jobs était absolument contre les Apple Pencil, il semblerait que la firme remue l’idée ces derniers temps.

En 2007, lors de la présentation de son premier iPhone, Steve Jobs affirmait qu’il n’y aurait pas de stylet pour l’iPhone, mais il semble que ses équipes n’ont pas la même idée en tête. C’est un magasine Coréen The Investor, qui affirme que la firme à la pomme prévoit de commercialiser un Apple Pencil dès 2019. Une source du magasine révèle également que la firme n’utiliserait pas la même technologie que celui du Samsung S Pen, qui fonctionne par résonance electro-magnétique mais par une technologie de super-condensation, qui est moins cher et offre une sensation qui se rapproche plus de celle du stylo.

Pourquoi un Apple Pencil sur iPhone ?

L’Apple Pencil est déjà disponible sur les iPad Pro de la firme de Cupertino mais si Steve était contre cette pratique, alors pourquoi la présenter sur smartphone. C’est certainement à cause de la concurrence, le Galaxy Note 8 ne représente pas vraiment une menace à proprement parler, mais si les écrans deviennent de plus en plus grand, il peut être judicieux de proposer un stylet. Rappelons que l’Apple Pencil est disponible depuis 2015 sur les iPad Pro de la firme. Depuis sa sortie, il n’a absolument pas évolué, c’est l’occasion.

Toutefois, cette nouvelle n’est qu’une rumeur et nous n’avons absolument aucune information supplémentaire dessus. On attend donc déjà la sortie de l’iPhone X, puis les rumeurs sur le prochain smartphone commenceront certainement à se propager.

Que pensez-vous d’un Apple Pencil pour iPhone ? N’hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire !