Apple peut bloquer votre iPhone si un réparateur non-agréé a touché à son écran !

Dans un message adressé aux utilisateurs, Apple nous met en garde contre la réparation d’écran d’iPhone effectué par un réparateur non agréé. En effet, les prochaines mises à jour d’iOS vont rendre ces terminaux inutilisables.

Vous venez de rencontrer un problème au niveau de la dalle de votre iPhone et vous êtes à la recherche d’une personne capable d’effectuer les réparations nécessaires ? Pensez alors à contacter un réparateur agréé car Apple vient de publier un message relatif à ce genre de service. En effet, la firme de Cupertino a récemment fait savoir que les écrans de remplacement à la disposition des réparateurs non-agréés possèdent une qualité moins bonne que ceux des réparateurs agréés. Et pire encore, leur utilisation risque de bloquer l’iPhone : « les écrans de remplacement non-authentiques peuvent offrir une qualité d’affichage moins bonne et peuvent ne pas fonctionner correctement. Les réparations d’écran certifiées sont réalisées par des experts de confiance qui utilisent des pièces détachées Apple authentiques. Consultez support.apple.com pour plus d’informations ».

Apple favorise les réparateurs officiels

Effectivement, cette mesure prise Apple vise à favoriser l’activité des réparateurs agréés. Bien que les pièces de rechange utilisées par ces derniers soient authentiques, il faut dire que le marché clandestin permet aux réparateurs non-agréés de trouver des composants majoritairement aussi bons, n’oublions pas que les iPhone sont assemblés en Chine… En tout cas, cette décision possède également un enjeu majeur pour le constructeur américain étant donné qu’elle affecte directement ses revenus. En fait, les réparateurs agréés doivent le payer et se soumettre à ses propres contraintes. Dans ce contexte, afin de défendre ses intérêts, Apple est même actuellement en contentieux avec des réparateurs non-agréés aux États-Unis.

