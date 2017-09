Apple n’abandonne pas les écrans LCD pour les futurs générations !

D’après le média sud-coréen The Bell, Apple n’en a pas fini avec les écrans LCD et devrait sortir de prochains modèles qui en comportent !

C’est une rumeur qui nous est parvenue depuis le média sud-coréen, The Bell. Ce dernier déclare qu’Apple n’a pas tout à fait dit au revoir aux écrans LCD ! La firme de Cupertino devrait donc proposée un iPhone de 6 pouces, avec un écran LCD, pour 2018. En plus du modèle de 6 pouces, deux autres l’accompagnerait, mais cette fois-ci avec des écran OLED de 5.85 et 6.46 pouces. ce qui permettrait à la firme de proposer de nouveau 3 différents modèles, mais également de continuer dans la lignée du LCD puisque pour l’instant l’OLED coûte cher à la firme.

Apple : les écrans LCD ne sont pas morts

Les écran OLED sont devenus un must de ce dernier trimestre de 2017. Tous les smartphones dévoilés depuis septembre (ou presque) sont équipés de se genre d’écrans. Malheureusement pour la firme à la pomme, les écrans OLED lui coûte une petite fortune puisque la firme est obligé de se fournir chez son concurrent Samsung ! Ce dernier met à disposition d’Apple, des écrans OLED pour la somme de 120 euros l’unité. Ce qui revient cher en ce qui concerne le coût de production finale de l’appareil. C’est pour cela que la firme ne souhaite pas se faire berner par le marchand coréen et continuera donc à proposer des écrans LCD.

Japan Display, fournisseur d’écrans OLED se met donc à la page et propose de nouveaux écrans, baptisés Full Active, ces derniers sont tout aussi flexibles que les écran OLED et permettent une belle incurvation.

Et vous, pensez-vous qu’Apple continuera à utiliser des écrans LCD ? Dites-le-nous en commentaire !