Apple : les iPhone 8 et iPhone 8 Plus cartonnent en Chine !

Bonne nouvelle ! Les Chinois semblent apprécier l’ iPhone 8 et l’ iPhone 8 Plus. Selon le cabinet Canalys, les ventes de la 8e itération d’iPhone ont été réellement satisfaisantes au troisième trimestre de 2017.

Pour rappel, l’ iPhone 8 est le 8e modèle de smartphone d’Apple. Sur le papier, il fait état d’un écran IPS LCD de 4,7 pouces avec une résolution de 750 x 1334 pixels. Le terminal est animé par la nouvelle puce de la marque qu’est l’Apple A11 Bionic. En plus de cela, il embarque 2 Go de mémoire vive. Conforme à la norme IP67, l’iPhone 8 possède une grande résistance aux éclaboussures. Si on vous parle de ce téléphone portable tactile aujourd’hui, c’est parce que le cabinet Canalys vient de publier un rapport concernant ses ventes en Chine. À en croire ce document, les ventes d’iPhone dans l’Empire du Milieu ont progressé de 40 % au 3e trimestre de 2017. Cela représente 11 millions de smartphones vendus.

Une augmentation due aux iPhone 8 et 8 Plus

Toujours d’après Canalys, si les chiffres ont connus une telle hausse, c’est en raison des ventes d’iPhone 8. En comparaison aux statistiques de 2016 au cours de la même période, le numéro 8 représente une proportion plus élevée. Quoi qu’il en soit, cette prouesse ne signifie pas que la Pomme a maintenant un contrôle total du marché chinois. Le chiffre d’affaires d’Apple en provenance de Chine est en baisse de plus de 50 % par rapport à il y a deux ans. Du coup, l’entreprise occupe la 5e place en termes de ventes de smartphones, derrière Huawei, Oppo, Vivo et Xiaomi. Selon Mo Jia, de Canalys, cette amélioration des ventes de la Pomme ne durera pas longtemps. L’expert pense que l’iPhone X n’arrivera pas à séduire les Chinois en raison de son prix jugé trop élevé.

