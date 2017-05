Apple lance des nouvelles pubs pour persuader les pro-Android de ses bienfaits

La rivalité entre Apple avec son système iOS et les appareils Android n’est plus à démontrer. De nombreux débats entre les pro-iOS, soit Apple et les pro-Android ont fait rage sur le web. Pour ajouter de l’huile sur le feu, Apple a lancé des nouvelles vidéos pour justement persuader les pro-Android des avantages et des points forts de l’iPhone. Ce qui fera sans doute beaucoup parler.

En effet, le but de ces vidéos est simple, c’est de montrer à quel point il est facile pour un utilisateur Android de passer à l’iPhone au système iOS. Il s’agit de huit vidéos qui compare un téléphone « normal » à un iPhone. Nous allons décortiquer ces vidéos.

Les nouvelles vidéos d’Apple qui vante les capacités de l’iPhone

D’un point de vue objectif, cette campagne est très bien réalisée. En comparant à chaque fois, une action sur un « smartphone » qui fait plutôt référence à Android avec la même action se déroulant plutôt sur un iPhone, qui serait beaucoup plus facile, et plus améliorée.

Une des vidéos, concerne les contacts. Apple démontre par là que le transfert de contacts d’un flasghip Android vers un iPhone est rapide et facile. Notamment via l’application Move to iOS qui est prévu à cet effet.

Il y a également une autre vidéo dédiée à la fluidité. D’après celle-ci, la fluidité peut être parfois mauvaise sur les smartphones sous Android. Car ceux-ci peuvent avoir des bugs et des lags. Tandis que sur l’iPhone, la fluidité est parfaite et les performances sont bien optimisées pour iOS.

Une vidéo sur la musique est aussi présente. Toujours selon Apple, la musique sur iPhone serait meilleure que sur un autre « téléphone« .

La sécurité est un thème qui a également été abordé. La marque à la pomme soutient ainsi que l’iPhone serait beaucoup plus sécurisé que d’autres smartphones Android. Afin de rassurer les consommateurs à ce sujet. La vie privée des consommateurs serait aussi mieux préservée avec iOS plutôt qu’avec Android

Que pensez-vous de ces vidéos ? Dites-le nous en commentaire.