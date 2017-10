Apple : les jeunes aiment les iPhone pour montrer qu’il ne sont pas pauvres ?

Apple est la marque la plus influente de 2017 mais contrairement à ce que l’on peut penser, ce ne sont pas les adultes qui achètent le plus !

C’est une étude « Taking Stock with Teens » qui nous démontre que finalement, ce sont les jeunes les plus fidèles de la firme. Les adolescents américains sont au taquet à chaque sortie de smartphone ou objet connectée de la firme, 78% des jeunes américains sont en possession d’un iPhone et 82% d’entre eux annonce que leur prochain appareil restera un iPhone. Cette étude a été menée sur 6 100 personnes âgés d’environ 16 ans. Apple serait donc devenu la marque symbole de la génération Z. Cela ne s’arrête pas aux iPhone, les jeunes investissent également dans les Apple Watch, 17% des jeunes de l’étude expriment leur désir de se procurer une montre connectée made in Apple cet automne. On ne sait pas trop d’où tombe l’argent, certainement pas du ciel, on parie plus sur la poche de maman et papa.

D’où vient cet engouement pour les produits Apple ?

La question est là, pourquoi les jeunes sont-ils aussi fan de la marque. On doute fort que ce soit par réel intérêt pour le smartphone, les jeunes ne s’achètent plus un smartphone mais plus un statu. Depuis le lancement de l’iPhone en 2007, le prix de se dernier n’a pas cessé d’augmenter. Le premier spécimen était disponible au prix de 470 euros, puis à progressivement augmenter pour atteindre les 769 euros avec l’iPhone 7. Désormais, on achète un iPhone 8 ou iPhone X pour montrer que l’on a de l’argent. Le prix de l’iPhone X s’élève au SMIC, un mois de travail pour un employé lambda pour se procurer le smartphone. Tout le monde ne peut pas se le permettre et c’est pourquoi les jeunes se l’arche.

