Apple: ce que l’on sait déjà sur les iPhone 8, 8 Plus et X

Apple présentera aujourd’hui, le mardi 12 septembre, le prochain iPhone 8, iPhone 8 Plus et iPhone X. En attendent on récapitule tout ce que l’on sait sur les appareils.

Vous attendez la Keynote de ce soir avec impatience ? Nous oui. Les rumeurs sont nombreuses, comme d’habitude, avant la sortie du prochain smartphone de la firme à la pomme. C’est le dixième anniversaire de l’iPhone d’Apple et la marque compte bien vous en mettre plain la vue, pour ce faire, la firme aurait choisit de munir son iPhone 8 d’un écran tactile OLED de bord à bord. Le but étant d’épurer au maximum le smartphone. Plus de bouton d’accueil et au revoir le touch ID, on ferait désormais place à la reconnaissance faciale pour déverrouiller son iPhone 8. La recharge sans fil est aussi au rendez-vous, c’est pourquoi l’iPhone 8 sera recouvert de verre, pour facilité le processus.

iPhone 8 et iPhone X

l’iPhone X (se prononce 10) est tout aussi attendu, ce modèle sera une édition spéciale pour les 10 ans du lancement de l’iPhone. L’iPhone X « Brush Gold » serait la nouvelle star de la firme. Déjà populaire sur la toile, les images du smartphone en fond rêver plus d’un. Les dernières rumeurs parlent aussi de la 3D intégrée au smartphone, on imagine déjà les jolis selfies que cela pourrait produire ! Malheureusement tout ceci a un prix, les nouveaux modèles de la firme devrait s’élever au-dessus des 1000€, ce qui risque de faire mal. Toutefois, l’annonce de ce prix ne devrait pas freiner les fanatiques de la marque, les rumeurs affirment que la demande risque d’exploser et que les stocks ne seront pas suffisant ! Comme d’habitude quoi.

Selon le Wall Street Journal, Foxconn Technologie, la firme qui assemble les produits Apple en Chine, aurait augmenté sa cadence de production pour pouvoir proposer les appareils dès le 22 septembre. La précommande devrait être disponible le 15 septembre ! Si vous préférez acheter votre smartphone en magasin, il serait peut-être temps de faire la queue. En Australie, devant l’Apple Store de Sydney, on peut déjà constater qu’un homme s’est installé sur sa chaise pliante (avec son MacBook Pro) pour faire la queue devant le magasin. Il risque d’attendre longtemps !

Et vous ? Pensez-vous acheter le prochain iPhone ? Dites le nous en commentaire !