Apple : la firme est attaquée en justice à cause des Animoji

Alors que l’iphone X n’est même pas encore sur le marché, Apple subit dors et déjà une plainte, qui l’accuse d’avoir volé la marque ‘Animoji’.

Lors de sa Keynote, il y a déjà plus d’un mois, la firme de Cupertino nous avait dévoilé un iPhone X muni d’un écran borderless de 5.8 pouces, accompagné d’une définition de 2436 c 1125 pixels, Sous le capot, on trouve un processeur Apple A11 Bionic, muni de six coeurs et boosté par une mémoire vive de 3 Go. Outre les caractéristiques techniques du smartphone, la firme annonçait également Face ID et ses Animoji. Ces derniers posent un souci au niveau de leur nom

Apple est en manque d’imagination ?

Une application Animoji était déjà disponible sur l’App Store depuis plus de 2 ans, le créateur de l’Application, Enrique Bonansea affirme que la firme à la pomme avait même essayé de racheter l’Application avant le dévoilement de son iPhone X. Mais finalement pas de rachat pour la firme, c’est alors qu’Apple à tout bonnement décidé de tout de même utiliser le nom de l’application en toute illégalité. Enrique n’avait donc plus le choix, ce dernier porte plainte contre la firme et réclame un dédommagement qui s’élève aux bénéfices que fera Apple avec les Animoji !

Malheureusement pour lui, il est très peu probable que la firme lui verse quoi que ce soit, Apple est une maque et firme très influente, on ne doute pas que cette dernière usera de son pouvoir pour passer sous les mailles de la justice, dommage.

Que pensez-vous de cette nouvelle affaire ? Exprimez-vous en commentaire !