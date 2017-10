Apple déçue par les performances de sa puce A11 Bionic ?

Selon un spécialiste des semi-conducteurs, l’Apple A11 Bionic est performant, mais pas autant qu’Apple l’aurait voulu.

Pour rappel, l’Apple A11 Bionic est la nouvelle puce d’Apple. Il équipe les nouveaux smartphones de la marque que sont les iPhone 8, 8 Plus et X. Ce SoC est composé de 6 cœurs, dont 2 Monsoon et 4 Mistral. Selon Ashraf Eassa, un spécialiste des semi-conducteurs, le composant est suffisamment performant pour rivaliser avec un core i5. Cependant, l’Apple A11 Bionic « présente la progression CPU et GPU la plus faible de ces dernières années : +25 % pour le processeur, +30 % pour les graphismes ». Lors du passage de l’Apple A8 et l’Apple A9, le gain avait été plus conséquent : +70 % en CPU et 90 % en GPU. Et au temps de l’Apple A10, il avait été de +40 % en CPU et +50 % en GPU. En clair, il n’y a pas de très grande différence entre les performances de l’Apple A10 et de l’Apple A11 Bionic.

Apple A11 Bionic, la gravure en 10 nm au détriment de la puissance

La gravure en 10 nm de l’Apple A11 Bionic a certes contribué à la réduction des dimensions du processeur, mais cela n’a pas permis d’instaurer les performances espérées par Apple et TSMC, l’entreprise qui s’est chargée de sa conception. En effet, les fréquences sont moins élevées que prévu. Quoi qu’il en soit, cela ne signifie pas que le nouveau processeur est peu performant par rapport aux SoC utilisés actuellement par les constructeurs Android. Bien au contraire, il figure parmi les puces haut de gamme les plus puissantes de 2017. D’ailleurs, Apple compte effectuer une gravure en 7 nm avec sa prochaine plateforme A12, ce qui devrait lui permettre d’améliorer les choses.

