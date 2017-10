Apple abandonne l’un de ses iPhone 7 !

Vous ne l’avez peut-être pas remarqué, mais l’iPhone 7 256 Go n’est plus, Apple l’a retiré de son catalogue !

Il semblerait qu’après l’annonce de ses nouveaux appareils, la firme à la pomme ait décidé de se séparer de son iPhone 7 256 Go. La question est de savoir pourquoi la firme se séparerait de son appareil le plus populaire ? Il semblerait que ce soit à cause de ses nouveaux appareils justement.

Supprimer l’iPhone 7 258 Go au profit des nouveaux modèles ?

On le sait, les ventes des iPhone 8 et iPhone 8 Plus ne semblent pas décoller et ce, certainement, à cause de la prochaine sortie de l’iPhone X. Il est vrai que l’iPhone 8 n’a pas vraiment rencontré le succès escompté et nous n’avions pas droit à la fameuse queue interminable devant l’Apple Store le jour de sa sortie. Beaucoup de personnes, et même le cofondateur de la firme Wozniak, affirment que les iPhone 6,7 et 8 sont pratiquement les mêmes, Woz ajoute même qu’il n’est pas intéressé par la version X du smartphone et que c’est plutôt son épouse qui va se le procurer. Mais il y a tout de même une différence de prix entre l’iPhone 7 et le 8, la version 128 Go du premier est affichée au prix de 749 euros, alors que son successeur affiche un prix de 979 euros pour une version 256 Go. Même s’il y a une différence de Gigas, le prix reste très différent et il est vrai que cela puisse impacter les ventes de ce dernier.

Finalement, on se demande bien quel est l’intérêt d’acheter un iPhone 8, l’iPhone X présente un nouveau design avec son écran borderless et l’iPhone 7 est moins coûteux, est-ce qu’Apple ne s’est pas plantée une écharde toute seul en choisissant de dévoiler son smartphone en même temps que la version X ?

Que pensez-vous de cette nouvelle, étiez-vous au courant ? Dites-le nous en commentaire !