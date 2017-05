App Store : une hausse des prix pour bientôt

La firme de Cupertino a fait savoir que le prix des applis commercialisées sur l’App Store allait être revu à la hausse à partir de mai 2017. Une augmentation qui a un lien direct avec la fluctuation du taux de change.

L’importance des revenus générés par l’App Store n’est plus à prouver. En plus d’être 80 % supérieurs à ceux du Play Store de la firme de Mountain View, ils ont permis à Apple d’afficher un chiffre d’affaires de plus de 20 milliards de dollars, soit près de 10 % du CA de la Pomme en 2016. C’est donc tout à fait normal que cette dernière veille scrupuleusement sur la rentrée de fonds engendrés par les applications vendues sur sa boutique en ligne. À ce sujet, Apple va mettre un terme aux applis à moins de 1,09 euro. En d’autres termes, les applications payantes proposées sur sa plateforme doivent à partir d’aujourd’hui afficher un prix de vente supérieur ou égal à cette valeur.

App Store, les hausses tarifaires annoncées en avril

Pour rappel, cette augmentation des prix des applications payantes de l’App Store avait été évoquée pour la première fois par Apple en avril dernier. Et ce sont les développeurs qui ont été les premiers à la connaitre. La mesure concerne notamment Taiwan, le Mexique, mais aussi les pays de la zone euro. Elle vise à permettre à la firme américaine de faire face aux pertes de chiffres d’affaires liées à l’instabilité du taux de change, la Pomme ayant comme devise le dollar américain. Comme il s’agit d’une politique relative aux devises étrangères, entre autres, à l’euro, elle concernera directement les utilisateurs français. Mais nous ne sommes pas les seuls à en être victime… En effet, elle touche également les développeurs. Désormais, avec le seuil minimal de 1,09 euro, Super Mario Run coûtera 10,99 euros, au lieu de 9,99 euros. En tout cas, les applications gratuites resteront gratuites.

Que pensez-vous de cette mesure prise par Apple ?