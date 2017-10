Android, quel smartphone haut de gamme choisir ?

Vous ne savez pas quel smartphone Android haut de gamme adopter actuellement ? Voici une sélection de produits qui vous aidera dans le choix du modèle répondant à vos exigences en termes de prix et de configuration technique.

HTC U11 Noir

Le HTC U11 Noir est un smartphone Android haut de gamme qui a tout pour séduire. Doté d’un processeur Qualcomm Snapdragon 835 octa-core dont la fréquence d’horloge est de 2,45 GHz, il est prêt à prendre en charge toutes vos applications, d’autant plus qu’une RAM de 4 Go est au programme. Le HTC U11 est conforme à la norme d’étanchéité IP67. Il vous fascinera par sa performance graphique. Son écran LCD de 5,5 pouces d’une définition de 1440 x 2560 pixels promet un grand confort visuel. Côté alimentation, il est question d’une batterie de 3000 mAh procurant une autonomie de 24,5 heures en communication et de 336 heures en veille. Ce smartphone HTC permet de réaliser de magnifiques clichés avec son capteur dorsal de 12 mégapixels et sa caméra frontale de 16 mégapixels.

Samsung Galaxy Note 8 Noir

À la recherche d’un smartphone Android haut de gamme élégant et performant ? Le Samsung Galaxy Note 8 Noir vous conviendra. Ce mobile se caractérise par son design pensé pour une utilisation optimale en mobilité. Avec sa couleur noire, il bénéficie d’un charme extraordinaire qui fera le bonheur des utilisateurs exigeants. Côté technique, le Galaxy Note 8 Noir est muni d’un SoC Exynos 8895 octa-core cadencé à 2,3 GHz épaulé par 6 Go de RAM. Le volet photo est servi par un double capteur dorsal de 12 millions de pixels et par une caméra frontale de 12 millions de pixels également. En ce qui concerne l’affichage, ce smartphone Samsung arbore un écran Super AMOLED de 6,3 pouces dont la définition est de 2960 x 1440 pixels.

Huawei P10 Noir

Idéal pour une utilisation nomade, le Huawei P10 Noir renferme le célèbre processeur Kirin 955 associé à 4 Go de mémoire vive. Une dalle LCD de 5,1 pouces d’une définition Full HD (1920 x 1080p) se charge d’afficher les contenus, et ce, avec un niveau de détail incroyable. Si vous êtes à la recherche d’un smartphone suffisamment puissant pour faire fonctionner vos applications de façon fluide, ce modèle de Huawei ne vous décevra pas. Pour la fonction photo, le Huawei P10 Noir est muni d’un double capteur dorsal de 20 mégapixels. Un flash LED est prévu pour la capture d’images en faible luminosité. Pour les selfies et les appels vidéo, le P10 propose un APN secondaire de 8 mégapixels.

LG G6 Noir

Le LG G6 Noir est un smartphone haut de gamme qui vous permettra de profiter optimalement de l’expérience Android. Il promet une expérience utilisateur de qualité avec sa fiche technique sans faille et son design réussi. Équipé d’un processeur Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821, il vous fera découvrir les meilleurs du système d’exploitation de Google, d’autant que sa RAM de 4 Go assure un fonctionnement fluide dans toutes les conditions. Étanche, le LG G6 assure une bonne autonomie avec sa batterie Li-Ion de 3300 mAh. La qualité des appareils photo n’est pas en reste. En effet, il est question d’un double capteur dorsal de 13 mégapixels et d’une caméra frontale de 5 mégapixels.

OnePlus 5 Noir

Que ce soit pour la productivité ou le divertissement, le OnePlus 5 Noir ne vous décevra pas. Il promet une excellente expérience utilisateur grâce à son design pensé pour un usage optimal en mobilité. Ce smartphone haut de gamme animé par Android est muni d’une puce Qualcomm Snapdragon 835 épaulée par 6 Go de mémoire vive. Vous aurez droit à un confort graphique agréable avec son écran AMOLED de 5,5 pouces avec une définition Full HD (1920 x 1080p). Le OnePlus 5 est parfait pour les adeptes de photo avec son double capteur dorsal de 16 mégapixels et sa caméra frontale de 16 mégapixels également.

Dites-nous en commentaire le smartphone Android de votre choix parmi ces modèles haut de gamme.