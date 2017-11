Le système d’exploitation Android fête son dizième anniversaire

Le 5 novembre 2007, la firme américaine Google présentait l’Open Handset Alliance ainsi que le système d’exploitation Android. 10 ans plus tard l’OS est présent sur quasiment tous les smartphones du monde, excepté Apple, et est plébiscité pour sa simplicité d’utilisation.

Android a fêté hier son dizième anniversaire. Lancé par Google, le système d’exploitation a conquis tous ses utilisateurs.

Android est présent à plus de 80% dans certains pays

C’est le système d’exploitation qui est le plus utilisé dans le monde. Lancé par Google, Android vient tout juste de fêter son dixième anniversaire. L’objectif de la firme américaine était simple : lancer un système assez simple pour que les mobiles puissent exploiter simplement les outils tels que Search, GMail ou Calendar.

A son lancement, le système d’exploitation n’inquiétait pas grand monde, comme en témoigne la déclaration du constructeur Nokia à l’époque : « Nous ne voyons pas l’Open Handset Alliance comme une menace . Celui-ci est présent dans environ 80% des smartphones sur le marché. La seule alternative crédible est iOS, la marque de fabrique d’Apple qui équipe quasiment tous les produits de la marque à la Pomme.

Pour l’heure, le système d’exploitation est dans sa version 7.1 Nougat et devrait évoluer très prochainement vers la version 8.0 Oreo. L’intégration de l’OS de Google au sein des smartphones de Samsung a été une véritable locomotive et a contribué à la démocratisation du système d’exploitation à grande échelle. En plus de cela, la firme de la Silicon Valley, avait offert 10 millions de dollars pour que les développeurs puissent travailler dessus et rendre l’OS encore plus populaire.

Si personne ne peut affirmer haut et fort qu’Android est parti pour durer une autre dizaine d’années, il est difficile de voir un autre OS émerger et concurrencer la création de chez Google. Pour preuve la plupart des smartphones prennent le parti d’intégrer le système d’exploitation même les anciens concurrents comme Nokia.