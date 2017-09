Android 9 (Android P) : P pour Pancake ? Hiroshi Lockheimer se moquerait-il de nous ?

Android O, la nouvelle version du célèbre système d’exploitation, a été dévoilée il y a un peu plus d’un mois mais ça ne nous empêche pas de déjà penser au futur et à Android P (Android 9). Est-ce que ce P correspond à Pancake ? Il se pourrait bien !

L’une des pâtisseries les plus célèbres aux États-Unis (et pas seulement là-bas) pourrait être le nom de la nouvelle version de l’OS de Google si l’on en croit le tweet de Hiroshi Lockheimer, patron d’Android.

Hiroshi Lockheimer a tweeté le message suivant : « Personne ne m’a dit qu’aujourd’hui était la Journée Nationale du Pancake. Ça change tout ». Serait-ce donc un gros indice ? P pour Pancake ? Et pourquoi pas ?

Nobody told me today is #NationalPancakeDay. This changes everything. 🥞

