Amazon : l’Ice Phone succéderait au Fire Phone

Le feu puis la glace ! Amazon n’aurait pas abandonné pas le marché du smartphone. Après un Fire Phone qui a touché peu de consommateurs, le géant du e-commerce travaillerait sur l’Ice Phone.

Le Fire Phone n’a jamais trouvé son public. Cela n’a pas découragé Amazon qui préparerait son successeur. On espère pour Amazon que l’Ice Phone ne sera pas retiré du marché un an après son lancement comme le Fire Phone. Cette nouvelle gamme viserait l’entrée de gamme et ne tournerait plus sous l’OS maison. Alexa ne sera pas non plus de la partie.

Ice Phone : Android 7.1.1 Nougat et Google Assistant à bord

L’info nous vient du site Gadgets 360, le successeur du Fire Phone se nommera Ice Phone. Peut-on s’attendre à quelques modifications importantes ? Voyons voir. D’après ce site indien, l’une des versions devrait avoir un écran d’une taille comprise entre 5.2 et 5.5 pouces. Les performances devraient être correctes sans plus puisque ce smartphone disposerait d’un Snapdragon 435 et de 2 Go de RAM. Quant à la ROM, elle devrait avoir une capacité de stockage de 16 Go. Pour les photos et les vidéos, l’utilisateur aurait à sa disposition un capteur principal de 13 millions de pixels. Un lecteur d’empreintes digitales serait également présent.

Ce qui va vraiment changer par rapport au Fire Phone si l’on fait confiance aux sources de Gadgets 360, c’est l’absence de l’OS maison au profit d’Android 7.1.1 Nougat. Alexa, l’assistant personnel signé Amazon, ne devrait pas non plus être disponible. L’Ice Phone devrait intégrer à la place Google Assistant.

Ce téléphone devrait être réservé au marché des pays émergents. L’Inde sera le premier pays à accueillir une première version à partir de la fin d’année. Le prix serait de 6 000 roupies soit près de 83 euros.

