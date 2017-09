Amazon expérimenterait des lunettes connectées compatibles avec Alexa

Amazon serait en train de développer des lunettes connectées conçues spécialement pour son assistant intelligent Alexa. Pour concurrencer Google et Apple, le mastodonte s’est d’ailleurs allié à Microsoft.

D’après le Financial Times, Amazon prépare une paire de lunettes connectées. Conçues pour être utilisées avec son assistant personnel Alexa, celles-ci seraient dotées d’un écran comme les Google Glass. Cette rumeur semble confirmer une nouvelle fois l’ambition de l’entreprise de Jeff Bezos de faire de sa plateforme intelligente une référence dans l’univers des assistants personnels. Notre source précise aussi que malgré le fait qu’il s’agisse d’un produit particulièrement innovant, son design devrait être plutôt classique. Par contre, il aura droit à un système d’ostéophonie pour que le son puisse parvenir jusqu’à l’oreille sans avoir à utiliser un quelconque dispositif sonore. En effet, cette technologie se sert des os du crâne pour conduire le son.

Amazon possède maintenant un partenaire de taille

Parallèlement à cette nouvelle concernant ces lunettes intelligentes, sachez qu’Amazon a récemment indiqué que la nouvelle version de son ardoise Fire HD 10 aurait droit à Alexa. Une bonne nouvelle pour les fans, d’autant plus que jusqu’ici, seuls les utilisateurs de l’enceinte Echo peuvent en profiter. Et puisque l’on parle de ce produit, notez que depuis sa sortie en 2015, il s’est vendu à plus de 15 millions d’exemplaires. Ce qui a permis à Amazon de détenir 76 % des parts de marché des enceintes connectées aux États-Unis. Le mastodonte semble plus que jamais décidé à dominer cet univers comme en témoigne son partenariat avec Microsoft. Le but est de rapprocher leurs plateformes respectives, Alexa et Cortana. En août dernier, les deux groupes ont signé un accord qui devrait leur permettre de faire face à Google et Apple qui sont, sans rappeler, aujourd’hui les maîtres des assistants personnels sur smartphones.

Votre avis sur ce sujet nous intéresse. N’hésitez pas à le poster dans les commentaires !