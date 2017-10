Amazon est persuadé que vous êtes enceinte

Des milliers de clients du site Amazon ont reçu un message étrange. On les informait qu’ils allaient recevoir un cadeau de naissance. Sauf que les destinataires en question n’attendaient pas d’enfant.

Pour les e-commerçants comme Amazon, il est important de fidéliser les clients. Au vu de la concurrence qui fait rage sur le web, chacun doit mettre en place des stratégies marketing visant à satisfaire les consommateurs aussi bien en amont qu’en aval. Afin de leur faciliter la tâche, les professionnels ont l’habitude de collecter des informations sur leurs cibles. Cependant, il semble que cette technique de récolte de données ait dépassé les bornes chez Amazon. Ces derniers jours, plusieurs milliers de clients américains du site ont reçu un message étrange sur leur compte. Celui-ci concerne l’envoi d’un soi-disant colis contenant un cadeau de naissance pour leur futur bébé.

Amazon : « Félicitations pour cet heureux événement » !

Voilà ce que leur indiquait Amazon dans ce fameux message qui était d’ailleurs accompagné de la photo d’un bébé gambadant en couche et à quatre pattes. Ce qui parait le plus étrange dans cette histoire, c’est que les destinataires n’attendent pas d’enfant. Intrigués par ce geste d’Amazon, des milliers de personnes ont réagi sur les réseaux sociaux dans le but d’interpeller le site e-commerce et ainsi d’obtenir des explications. D’après les responsables de la marketplace de Jeff Bezos, il s’agissait d’un problème technique ayant entraîné l’envoi inopportun d’une alerte email. En tout cas, nombre de personnes ont cru qu’elles étaient face à une tentative de hameçonnage, d’autant que le lien d’Amazon conduisait vers une page vierge. En plus de cela, aucun objet correspondant au message n’était visible dans le panier de commande. Face à la gêne occasionnée par cette « erreur technique » Amazon s’est excusé auprès de ses membres. En tout cas, certains pensent que le géant avait lancé une opération marketing dans le but d’obtenir davantage de données sur ses clients.

N’hésitez pas à nous laisser un commentaire !