Amazon Echo Show : privé de Youtube, sur une décision de Google…

Un nouveau rebondissement vient d’éclater entre Amazon Echo Show et Google : la privation de YouTube sur les enceintes intelligentes de la marque…

Amazon s’est lancé dans le domaine des enceintes intelligentes. Pour cela, il a fourni un nouveau produit aux utilisateurs connu sous le nom de : Amazon Echo Show. Et pour que l’expérience soit complète, il est nécessaire d’avoir facilement accès à une plateforme de vidéos en ligne… comme YouTube par exemple. Mais il semblerait que les enceintes connectées d’Amazon vont devoir s’en passer, sous ordre du géant du web, Google. Une décision qui reste encore incomprise et floue par le principal intéressé.

Amazon Echo Show et Google : vraie guerre ou petite rivalité ?

Les utilisateurs de Amazon Echo Show qui souhaitent lancer une vidéo YouTube sur leur appareil pourront voir apparaitre un nouveau message : « Google ne diffuse pas YouTube sur Echo Show ». Ce qui peut se révéler assez gênant, surtout qui le faisait jusqu’à lors.

Il se trouve qu’Amazon ne comprend pas les raisons de cet arrêt brutal, expliquant avoir été coupé « en plein après-midi, sans explication ». Du côté de Google, on met en avant « une mauvaise expérience utilisateur », qui se traduit par l’impossibilité de s’abonner à une chaîne ou d’afficher les suggestions depuis l’enceinte. Le géant du web va plus loin : Amazon Echo Show n’aurait pas répondu correctement aux termes et conditions du service… Il s’exprime et affirme avoir « longtemps été en négociation avec Amazon pour arriver à un accord qui offre une bonne expérience aux utilisateurs. Nous espérons que nous pourrons trouver un accord afin de résoudre rapidement ce problème. »

L’expérience des utilisateurs était-elle si mauvaise que cela obligeait Google a tout simplement stoppé la diffusion de la plateforme vidéo sur les enceintes d’Amazon ? N’y aurait-il pas un soupçon de concurrence, dans le domaine des enceintes intelligentes, qui aurait poussé le géant à prendre ses distances avec Echo Show ?

Reste à savoir si tous deux réussiront à trouver un arrangement…

Possédez-vous Echo Show ? Comment s’est passée votre expérience utilisateur ? Dites-le nous en commentaires !