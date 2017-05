Amazon dévoile ses Fire 7 et Fire HD 8, des tablettes pas chères et efficaces

Le 17 mai dernier, Amazon a présenté ses nouvelles tablettes à petit prix : les Fire 7 et Fire HD 8.

Le géant du commerce électronique renouvelle sa gamme de tablettes en proposant deux nouveaux modèles. Amazon souhaite continuer de surfer sur la vague du succès grâce à ses appareils d’entrée de gamme.

Amazon Fire 7 et HD 8 : des tablettes complètes à bas prix

La Fire 7 d’Amazon est dotée d’un écran IPS de 7 pouces avec une définition de 1024 x 600 pixels. Pas de HD donc, mais ça peut être suffisant pour regarder des vidéos ou des photos. En plus, cette tablette dispose d’un mode anti-lumière bleue (Blue Shade). Elle dispose d’un processeur Quad Core cadencé à 1.3 GHz qui est correct. Deux versions sont proposées avec des capacités de stockage interne différentes : 8 Go et 16 Go. Dans les deux cas, la ROM est extensible jusqu’à 256 Go avec une carte microSD. Sa batterie offre une autonomie de 8h en usage mixte. La tablette tactile Amazon Fire 7 est disponible en précommande à 69.99 euros. Si vous êtes membre du programme Amazon Premium, elle ne vous coûtera que 54.99 euros.

La tablette Amazon Fire HD 8 est équipée d’une dalle de 8 pouces avec une définition de 1280 x 800. Elle dispose du même processeur que la Fire 7. Là encore, deux versions : 16 Go et 32 Go. Les gourmands pourront étendre cette mémoire interne jusqu’à 256 Go avec une carte microSD. L’autonomie atteint les 12h. Vous devrez débourser 109.99 euros si vous voulez l’acheter. Les membres d’Amazon Premium n’auront qu’à payer 89.99 euros.

Ces deux tablettes seront expédiées à partir du 7 juin prochain mais vous pouvez précommander la vôtre sans plus tarder. Il existe également des étuis de protection. Ceux pour la Fire 7 sont vendus à 24.99 euros et ceux pour la Fire HD 8 sont commercialisés à 29.99 euros.

L’une de ces tablettes vous intéresse ? Dites-le nous dans les commentaires !