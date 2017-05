Amazfit : le nouveau bracelet connecté de Xiaomi

Xiaomi, le constructeur chinois qui a su séduire la population, par ses produits de grande qualité et ses prix concurrentiels continue de faire parler de lui. Le constructeur a officialisé le lancement d’un nouveau bracelet connecté. Et il ne déroge pas à la règle de leur excellent rapport qualité/prix.

Quand on parle de Xiaomi, on pense notamment à son récent Xiaomi Mi 6, qui était très impressionnant du fait de son originalité, son côté borderless ainsi que ses performances. Un flagship puissant qui a su séduire les foules. Maintenant, Xiaomi revient, mais cette fois-ci dans une autre catégorie. Il s’agit des bracelets connectés, le constructeur va lancer un nouveau bracelet connecté Amazfit.

Xiaomi lance un nouveau bracelet connecté Amazfit

Le bracelet connecté de la gamme Amazfit est issu d’une collaboration avec Huami. C’est une société d’électronique chinoise. Ce bracelet connecté est résolument tourné ver le haut de gamme.

Il dispose de caractéristiques très intéressantes. On commence par son OLED de 0,42 pouce, très design, idéal pour un usage optimal. Le bracelet possède la certification IP67, ce qui le rend résistant à l’eau et à la poussière. Il sera désormais possible de prendre sa douche avec l’appareil. En ce qui concerne l’autonomie, le bracelet embarque une batterie de 95 mAh. Il pourra ainsi bénéficier d’une autonomie de 7 jours d’après Xiaomi. Côté design, le bracelet est en silicone avec une finition en aluminium.

Le nouveau bracelet de Xiaomi est disponible en finition aluminium noir, bleu saphir ou bien encore or rose. Il est capable de calculer le nombre de pas, la distance parcourue et analyse la dépense de calorie. Pour le prix, le bracelet Amazfit de Xiaomi est disponible au prix de 699 yuans, soit environ 95 euros. Pour le moment, il est réservé au marché chinois peut être qu’il s’exportera plus tard.

Que pensez-vous de ce nouveau bracelet ? Dites-le nous en commentaire.