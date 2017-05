Alcatel : la nouvelle phablette de la firme est enfin disponible

La nouvelle phablette d’Alcatel a enfin été rendue disponible par TCL Communication. Le flagship porte le nom d’Alcatel POP 4 (6). De par son grand écran et son prix agressif, elle vient donc concurrencer les autres phablettes des concurrents.

En effet, l’Alcatel POP 4 (6) reste accessible tout en ayant un design haut de gamme et des performances tout à fait louables. Le smartphone dispose donc d’un excellent rapport qualité/prix. Sa disponibilité récente en France ravira plus d’un.

Alcatel POP 4 (6) : une phablette à un prix accessible

L’Alcatel POP 4 (6) est une phablette 4G puissante et pourvue d’une fiche technique intéressante. Elle embarque un grand écran Full HD IPS de 6 pouces. Idéal pour se divertir, jouer à des jeux vidéos ou simplement profiter pleinement des divers réseaux sociaux. Avec un verre 2.5D pour un meilleur confort des yeux. Le téléphone dispose d’un design haut de gamme en métal très fin, ce qui assure un assez beau rendu final.

En terme de dimensions, la phablette débarque avec 160 x 81 x 7.9 mm, pour un poids de 189 grammes. Elle est équipée d’un processeur MTK MT6755m Octa Core cadencé à 1.8 GHz de fréquence. Ainsi, le téléphone pourra exécuter toutes les applications du moment. Le tout boosté par une mémoire vive de 2 Go. En ce qui concerne la capacité de stockage, l’Alcatel POP 4 (6) viendra avec 16 Go de mémoire interne. Pour l’autonomie, le smartphone contient une batterie de 3 500 mAh. Qui permettra de pouvoir toute une journée en utilisation intensive.

Parlons un peu photographie maintenant. Le flagship disposera d’un capteur photo dorsal de 13 mégapixels. En façade, on retrouvera une caméra frontale de 5 mégapixels consacrée aux selfies. Niveau connectique, on distingue le Wi-Fi 2.4 GHz /5GHz, le Bluetooth 4.1. Par ailleurs, le téléphone est équipé d’un lecteur d’empreintes digitales. Un lecteur qui permettra d’exécuter plusieurs tâches telles que : déverrouiller son téléphone, effectuer un appel, ou encore prendre des photos. L’Alcatel POP 4 (6) est commercialisé au prix de 249 €. En deux coloris : argent et or.

