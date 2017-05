Alcatel A5 LED : le premier smartphone équipé d’une coque interactive LED débarque en France !

Présenté lors du MWC 2017, l’Alcatel A5 LED avait attiré l’œil des spectateurs grâce à sa coque interactive LED. Ce smartphone est le premier au monde à en être doté et il vient d’arriver en France.

Il y a plus de deux mois, on vous parlait de ce fameux téléphone capable d’afficher des notifications lumineuses à LED en fonction de vos activités. Désormais, il est disponible en France à moins de 200 euros. C’est l’occasion pour nous de vous reparler de ce smartphone innovant et assez bien équipé.

Alcatel A5 LED : un téléphone destiné aux jeunes utilisateurs

L’Alcatel A5 LED convient davantage aux jeunes peu exigeants qui sont à la recherche d’un téléphone lumineux et coloré.

Grégory Piot, Country manager Alcatel France déclare que l’Alcatel A5 LED « représente une véritable rupture en réinventant l’expérience utilisateur basée sur le visuel et les couleurs ». Sa coque interactive est pourvue de 35 LED. Plusieurs fonctionnalités sont proposées. Si vous écoutez de la musique par exemple, les LED pourront s’animer de différentes manières. Vous pourrez aussi les programmer en fonction des notifications que vous allez recevoir.

Du côté des caractéristiques techniques, on trouve un écran HD de 5.2 pouces, un processeur Octo Core, une RAM de 2 Go et une ROM de 16 Go extensible jusqu’à 128 Go avec une carte microSD. Vous pourrez prendre des photos et réaliser des vidéos avec l’APN dorsal de 8 mégapixels interpolés à 13 Mpx avec double flash et la caméra frontale de 5 mégapixels interpolés à 8 Mpx avec flash avant. L’Alcatel A5 LED est en mesure d’accueillir une deuxième SIM et ne pèse que 137 g. Par ailleurs, il dispose d’une batterie de 2800 mAh et tourne sous Android 6.0 Marshmallow. Ce téléphone est vendu à 199 euros et livré avec deux coques : la coque LED et une coque simple disponible en deux couleurs (métallique noir ou métallique argent).

