AKG, quel casque audio prendre ?

AKG fait partie des grands noms de l’audio. Connue pour ses produits destinés aux professionnels du son, la marque propose aussi des appareils pour le grand public. Pour que vous puissiez choisir votre casque audio AKG, nous vous invitons à consulter ce comparatif.

AKG K812 Pro

Performant, l’AKG K812 Pro permet de profiter de basses profondes et puissantes. Il promet un son d’une grande qualité et adapté à tout type de style musical. Le fait qu’il ne pèse que 390 g vous donne la possibilité de le transporter en toute facilité. Doté d’un fil disposant d’un port jack 3.5 mm ou 6.35 mm, il peut être branché directement sur votre smartphone ou votre tablette afin de profiter sans attendre de vos morceaux de musique. Vous pouvez également en faire un usage professionnel. À noter que ce câble est détachable pour une plus grande praticité et fait 3 mètres de longueur. Si vous recherchez un casque audio pour DJ, l’AKG K812 Pro fera très bien l’affaire.

AKG K240 MKII

L’AKG K240 MII est un casque audio d’exception. Cet accessoire promet un son d’une grande qualité. Grâce à la performance de ses transducteurs, il vous permet de savourer vos morceaux préférés à tout moment. Son design pensé pour un usage en mobilité est tout ce qu’il y a de mieux pour satisfaire les plus exigeants. Ce casque AKG comporte une technologie de réduction de bruit afin que vous puissiez bénéficier d’un grand confort d’utilisation. D’un poids de 281 g, il possède des caractéristiques physiques qui facilitent sa manipulation. Il ne risque pas ainsi de vous gêner. Au passage, sachez que le K240 MII d’AKG offre une plage de fréquence entre 15 Hz et 25 kHz.

AKG Y45 Bluetooth

L’AKG Y45 Bluetooth vous séduira par son design original. Il fait état d’un look extraordinaire parfait pour tout audiophile qui mise sur le côté esthétique de leur enceinte. Il saura aussi vous impressionner par sa sonorité exceptionnelle. En effet, il comporte des écouteurs qui sont capables de reproduire efficacement les fréquences requises par presque tous les rythmes musicaux, entre autres, RAP, RNB, disco, techno, slow, etc. L’AKG Y45 Bluetooth est capable de reproduire efficacement les fréquences basses jusqu’à 17 Hz et aigües jusqu’à 20 000 Hz. Il comporte en outre un microphone. Celui-ci vous permet de répondre à un appel sans avoir à tenir votre smartphone dans la main.

AKG K430

L’AKG K430 est un casque audio pliable qui promet une performance audio exceptionnelle. Caractérisé par son poids plume (110g), il est prêt à vous accompagner en toutes circonstances. Que ce soit à l’occasion d’un déplacement en véhicule ou d’une ballade à pieds, cet accessoire constitue un compagnon de premier choix. Sa sonorité exceptionnelle vous permet de l’utiliser pour écouter toute sorte de morceaux de musique. En ce qui concerne sa réponse en fréquence, il peut reproduire facilement des signaux entre 12 Hz et 28 000 Hz. À noter qu’il s’agit d’un casque avec fil équipé d’un jack de 3.5 mm ou de 6.35 mm, selon la version.

AKG Y50

L’AKG Y50 est parfait pour les audiophiles à la recherche d’un casque audio performant. Sa réponse en fréquence entre 16 Hz et 20 000 Hz est tout ce qu’il y a de mieux pour profiter efficacement de ses morceaux de musique préférés. Doté d’un micro, ce casque AKG vous sera d’une grande utilité lorsque vous souhaitez répondre à un appel sans vouloir manipuler physiquement votre smartphone. D’ailleurs, il comporte une prise jack de 3.5 ou 6.35 mm pour la connectivité avec votre smartphone, tablette ou PC. L’AKG Y50 est un modèle supra-auriculaire. Il offre donc un grand confort d’utilisation.

Lequel de ces casques AKG préférez-vous le plus ?