Achetez le Samsung Galaxy S7 au lieu de l’iPhone 8, c’est le conseil de Consumer Reports

D’après Consumer Reports, le Samsung Galaxy S7 est un meilleur smartphone que l’iPhone 8. Même si le flagship de Samsung en 2016 possède un score semblable à celui du nouvel iPhone, il est recommandé par le magazine en raison de son autonomie supérieure et la qualité des appels.

Alors que nous nous rapprochons des fêtes de fin d’année, les classements des meilleurs smartphones du moment des différents sites spécialisés se dévoilent l’un après l’autre. Le dernier en date est celui de Consumer Reports. Avant d’aller plus loin, il convient de remarquer que ce classement du célèbre magazine américain spécialisé dans la recommandation de produits pour le grand public a pour but d’indiquer les terminaux les plus recommandés pour le public. Il considère particulièrement le rapport qualité-prix. Aussi, compte tenu de cette condition, Consumer Reports a élu les Galaxy S8 et S8+ meilleurs smartphones de l’année pour les consommateurs avec un score de 81. Le Galaxy S7, sorti en 2016, quant à lui, se trouve en troisième position avec 80 points. Il possède le même point que l’iPhone 8, mais a été élu meilleur que le flagship d’Apple grâce à son autonomie et la qualité des appels.

Samsung écrase Apple avec son Galaxy S7

Ce classement de Consumer Reports prouve que Samsung possède une certaine longueur d’avance par rapport à Apple, peut-être en raison du manque d’innovation de l’iPhone 8… Mais comme mentionné précédemment, les résultats sont basés sur le rapport qualité-prix des produits. Alors, on peut dire que la marque américaine a également été battue en raison de sa politique tarifaire moins avantageuse pour le consommateur par rapport à celle des autres constructeurs. Sachez que le Galaxy Note 8 et le LG G6 se trouvent en sixième position avec 80 points également.

Quel est votre avis par rapport à ce classement de Consumer Reports ?