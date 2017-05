À quelle box internet avec disque dur faut-il souscrire ?

Les FAI (fournisseurs d’accès internet) proposent différentes formules d’abonnement afin de permettre aux abonnés de bénéficier d’une offre adaptée à leur budget et à leurs besoins. Parmi celles-ci figure la possibilité de souscrire un box internet avec disque dur. Mais encore faut-il savoir choisir le forfait idéal. Pour vous aider, voici une sélection de box internet comprenant un périphérique de stockage physique.

Bouygues Telecom Bbox Miami FTTH

Le forfait box illimitée Bouygues Telecom Bbox Miami FTTH vous permettra de rester connecté avec le monde, et ce, à une vitesse exceptionnelle. Il se caractérise en effet par son débit pouvant aller jusqu’à 1 Go en téléchargement. En upload, celui-ci peut atteindre 250 Méga. Il s’agit d’une offre illimitée avec engagement de 12 mois. Grâce à ce contrat, vous aurez une connexion internet stable, sans risque d’interruption à cause d’une éventuelle coupure. Le forfait Bouygues Telecom Bbox Miami FTTH inclut des appels illimités vers les fixes et les mobiles de la France métropolitaine. À cela s’ajoute une possibilité d’appeler à l’international.

Bouygues Telecom Bbox ADSL

Vous souhaitez souscrire une box à la fois fiable et complète ? Le forfait Bouygues Telecom Bbox ADSL vous conviendra parfaitement. Cette offre promet un débit descendant jusqu’à 15 méga et ascendant jusqu’à 1 méga. De quoi alors pour vous permettre de visiter vos sites web favoris ou encore de consulter vos mails, regarder des vidéos en streaming, etc. Bref, avec l’offre Bouygues Telecom Bbox ADSL, vous aurez droit à une connexion internet efficace et sans interruption. À ce propos, sachez que celle-ci demande un engagement de 12 mois. Pour la fonction téléphone, vous pouvez appeler en France métropolitaine et à l’étranger.

SFR Box Power ADSL

Le forfait SFR Box Power ADSL, avec son disque dur de 120 Go, constitue une offre parfaite pour les abonnés qui misent sur le multimédia. Grâce à cette large capacité de stockage, il vous sera possible de conserver une grande quantité de vidéos et d’autres types de données. D’autant que la box comprend un bouquet TV de 240 chaînes. Pour ce qui est de l’internet, le débit descendant est de 20 méga, tandis que l’ascendant peut aller jusqu’à 1 méga. Cet abonnement requiert un engagement de 12 mois. Il comprend aussi des appels vers la France métropolitaine et l’étranger.

Orange Livebox Play ADSL

Le forfait Orange Livebox Play ADSL est parfait pour les abonnés exigeants. Il offre une connexion internet en ADSL dont le débit descendant peut atteindre 15 méga, contre 1 méga pour l’ascendant. En matière de stockage, il est fourni avec un disque dur de 450 Go. Et comme si cela ne suffisait pas, vous avez droit à un cloud privé d’une capacité de 10 Go. Cette formule proposée par le groupe Orange comporte un bouquet TV de 160 chaînes, dont 40 en HD. Pour les appels, elle vous permet d’appeler en illimité vers les numéros mobiles et fixes de France ainsi qu’à l’international. À noter qu’il s’agit d’un abonnement sans engagement.

Alice AliceBox Initial

Cette offre met à disposition un disque dur d’une capacité de 40 Go. De plus, elle est fournie avec deux boitiers. Pour la TV, le forfait Alice AliceBox Initial inclut un bouquet de 90 chaînes. Sa connexion internet illimitée en ADSL vous offre en tout cas la possibilité de regarder des vidéos en streaming que ce soit sur YouTube ou bien sur d’autres plateformes en ligne. En effet, il se caractérise par un débit descendant jusqu’à 15 méga et ascendant jusqu’à 1 méga. Sachez que ce forfait permet d’appeler en France métropolitaine et à l’étranger.

Êtes-vous intéressé par l’une de ces box internet avec disque dur ?