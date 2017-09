80 % des Français ont choisi Android

Apparemment, nous les Européens, sommes fans du système d’exploitation Android. Une récente étude démontre que l’OS de Google rencontre un succès énorme dans le vieux continent, notamment en France, tout comme dans le reste du monde.

Android et iOS sont les systèmes d’exploitation mobiles les plus utilisés dans le monde. Ils ont même réussi à contraindre Microsoft à abandonner son OS Windows Mobile. Aujourd’hui, la bataille continue entre Google et Apple. Et il semble que la firme de Mountain View est en train de prendre le dessus en Europe et dans les autres continents. Il laisse même iOS loin derrière lui et continue en général de progresser, contrairement à celui-ci. Une nouvelle qui devrait ravir les partisans d’Android, d’autant plus qu’en mai dernier, une étude menée par l’institut Kantar prouvait la domination de la firme de Cupertino et de sa plateforme iOS.

Android : 4 points de plus en France entre mai et juillet 2017

Le succès d’Android pendant le trimestre de mai à juillet 2017 est tout simplement phénoménal. D’autant que cela concerne tous les marchés du monde. Chez nous, par exemple, le système d’exploitation a engrangé 4 points durant cette période. Grâce à cet exploit remarquable, la part de marché du géant de l’internet est aujourd’hui supérieure à 80 %. Et ce qui semble le plus intéressant, c’est la manière dont il a fait pour jouir d’un tel score, puisqu’il l’a réalisé en seulement une année. Avec cette montée en flèche d’Android, iOS, lui, a perdu 0,1 % de parts de marché et représente donc aujourd’hui 18,5 % du marché total. Son plus grand score a été réalisé en Grande-Bretagne, là où il a obtenu 38 %, mais malgré cela, il est devancé par l’OS de Google qui possède une part de marché de 57,3 %.

