500 000 personnes sont abonnées à la fibre FTTH chez Free

À en croire la page francois04, Free possède maintenant pas moins de 500 000 abonnés FTTH. L’opérateur se trouve ainsi à la deuxième place, derrière Orange, en termes de nombre d’abonnés à la connexion très haut débit par fibre optique.

Si vous ne le savez pas encore, notez que la page francois04 est une source d’informations très pertinente. Elle permet effectivement de suivre l’évolution du nombre d’abonnés aux services de Free. Et étant donné l’avènement des protocoles DSLAM IPV6, elle vient d’adopter une nouvelle technique pour différencier les connexions xDSL des fibres optiques. Afin de pouvoir effectuer une telle tâche, cette méthode s’appuie sur la mesure du temps de propagation dans le réseau entre le Dslam et la box d’un abonné.

Plus de 500 NRO pour le réseau FTTH de Free

Grâce aux efforts visant à déployer la fibre FTTH que le célèbre opérateur a effectués durant la première moitié de ce mois d’octobre, l’opérateur compte maintenant 600 NRO (nœuds de raccordement optique) en Zone Dense et Zone Moyennement Dense. Cette prouesse a permis à l’entreprise de Xavier Niel de recevoir de nombreux nouveaux abonnés en l’espace de quelques jours seulement. En effet, en une semaine, Free a vu le nombre de ses clients FTTH augmenté de 7600. Pour l’heure, l’opérateur attire pas moins de 30 000 nouveaux abonnés à la fibre par mois. Et si les chiffres fournis par francois04 sont exacts, le réseau Free FTTH affiche désormais plus de 500 000 abonnés. Avec un tel effectif, l’opérateur se hisse ainsi à la deuxième position derrière Orange qui cumule 1,69 million d’abonnés à la fibre très haut débit. SFR quant à lui occupe la troisième place avec 365 000 abonnés FTTH en ce moment.

