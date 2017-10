5G : près de 3 milliards d’utilisateurs en 2025

À en croire le cabinet d’études CSS Insight, plus de 2,6 milliards de personnes auraient accès à la 5G en 2025. Et la Chine serait le pays le plus connecté à ce type de réseau dans les années qui viennent.

Si vous ne le savez pas encore, notez que la 5G est la cinquième génération de standards de télécommunication pour la téléphonie mobile. Faisant suite à la 4G+, elle devrait permettre de bénéficier d’un débit jusqu’à 100 fois plus rapide que la 4G. Selon les analystes de CSS Insight, les utilisateurs commenceront à profiter de cette technologie en 2018 et 2019. Néanmoins, c’est en 2020 que la 5G commencera son déploiement mondial. En ce qui concerne la France, d’après Orange, elle débarquera chez nous entre 2020 et 2022. Pour ce qui est du déploiement à l’échelle internationale, si l’on en croit toujours CSS Insight, en 2023, plus d’un milliard de personnes seront connectées en 5G.

5G, près de 2,6 milliards d’utilisateurs en 2025

En 2024, un nouveau record devrait être établi. En effet, ce nombre devra doubler pour s’établir à 2 milliards d’utilisateurs. En 2025, la 5G comptera pas moins de 2,6 milliards d’utilisateurs à l’échelle planétaire. En ce qui concerne les pays les plus connectés, le record sera attribué à la Chine avec plus de 500 000 personnes connectées à ce nouveau type de réseau mobile en 2023. L’écart entre les pays devrait ensuite se resserrer, mais l’Empire du Milieu continuera à dominer et en 2025, 40 % du trafic mondial en 5G lui sera attribué. Les États-Unis, le Japon et la Corée du Nord seront parmi les leaders dans ce domaine. La France, quant à elle, devrait faire partie des destinations ayant les meilleures couvertures en 2025.

