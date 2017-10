4G Monitor : quel opérateur a pris la première place ?

Le baromètre 4G Monitor a publié un classement de la qualité des réseaux des opérateurs mobiles. Orange prend la tête et Free reste à la traine.

Pour garder un oeil sur les pratiques des opérateurs mobiles, une autorité a été mise en place sous le nom de l’ARCEP, autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Une fois par mois, elle propose un récapitulatif des ouvertures d’antennes à travers toute la France. Seulement, ZDNet offre un nouveau baromètre permettant d’avoir une vue d’ensemble sur la totalité des opérateurs : 4G Monitor. Ce dernier vient de mettre en ligne les résultats des derniers tests effectués, afin d’observer plus clairement quel opérateur est le plus efficace.

4G Monitor : Orange et SFR au coude à coude

En se basant sur le protocole mis en place par l’ARCEP, 4G Monitor a effectué plus de 157 000 tests dans 31 départements différents. De cette manière, elle souhaite offrir aux consommateurs une vision claire et précise de l’utilisation de leurs réseaux. Les résultats ne se font pas attendre : Orange prend la tête dans différents domaines, ce qui fait de lui le leader dans la qualité globale des opérateurs. SFR prend la deuxième place et laisse Bouygues Telecom et Free respectivement à la troisième et quatrième place.

De manière plus détaillée, Orange et SFR sont côte à côte dans les grandes agglomérations. Quant aux zones rurales, ils restent également au coude à coude mais pour une autre raison : l’abandon de couverture pour ces zones. Quant au débit moyen, SFR réussit à dépasser Orange grâce au download où elle possède 1 Mbps de plus. Seulement, toujours d’après 4G Monitor, Orange est le plus rapide dans l’utilisation. En effet, l’opérateur obtient la première place lorsqu’il s’agit de charger le plus de place internet en moins de dix secondes.

Orange ressort donc grand vainqueur des opérateurs selon les tests effectués par 4G Monitor. SFR n’est pas loin, suivi de Bouygues Telecom. Quant à Free, il est loin derrière… Sa jeunesse dans le milieu peut être l’une des explications possibles.

Chez quel opérateur êtes-vous ?