L’opérateur français Free vient d’écoper de 3000 euros d’amende !

L’opérateur français Free vient d’écoper d’une amende pour avoir vendu un forfait incompatible au smartphone d’un client.

Décidément, Free fait beaucoup parler de lui. L’opérateur français s’apprête en effet à dévoiler la nouvelle version de sa box, la Freebox V7. Si une date de sortie n’est pas encore confirmée, on s’attend à une mise en service de ce nouveau boitier orienté vers la domotique d’ici la fin de l’année. En attendant, Free fait la Une pour une affaire bien singulière.

Free : une amende de 3000 euros pour un forfait devenu incompatible

Le site internet UniversFreebox rapporte en effet que l’entreprise de Xavier Niel vient d’écoper d’une amende pour n’avoir pas informé un client de l’incompatibilité de son forfait et de son téléphone. Ce dernier, un LG KP100, est en effet obsolète pour le forfait à 2 euros de Free. Le client ne pouvait pas passer d’appels et encore moins envoyer des messages avec son mobile.

En demandant des dommages et intérêts, le client en question vient juste d’obtenir justice. La Cour de Cassation a en effet jugé que l’opérateur aurait dû prévenir son client d’un possible dysfonctionnement de son forfait avec certains appareils. Xavier Niel, de son côté, a plaidé en cause le mobile assez ancien du client. Pourtant, ce dernier a affirmé avoir passé plusieurs heures avec le service client de Free sans qu’on lui explique la vraie raison du problème. Un opérateur a pourtant l’obligation de prévenir ses clients du non-fonctionnement de ses services avec certains smartphones. En cas de doute, n’hésitez pas à contacter votre opérateur si vous rencontrez des problèmes avec votre réseau mobile.

En attendant, Free continue de fournir des forfaits mobiles et Freebox à un prix très avantageux, comme le rappelle la dernière offre de sa Freebox Crystal.

