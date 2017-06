19 % des clients d’Apple sont très intéressés par l’achat de l’enceinte connectée HomePod

Cela n’est pas vraiment une surprise lorsqu’on apprend que les consommateurs qui achètent généralement des appareils Apple sont les plus intéressés par le produit le plus récent de la marque à la pomme, à savoir l’enceinte connectée HomePod. Parmi les 2 000 acheteurs d’Apple, 19% sont très intéressés par l’achat de la nouvelle enceinte connectée qui a été dévoilé à la WWDC au début du mois. Et 13 % du grand public ont dit qu’ils étaient très intéressés par le produit.

Selon le sondage, Echo et Dot d’Amazon sont les numéros uns et les enceintes connectées préférées du public. La paire est suivie par la Google Home qui a déjà été lancée et la HomePod qui va bientôt faire son apparition. Les enceintes connectées d’Amazon disposent de l’assistant personnel Alexa, tandis que Google Assistant se trouve sur la Google Home. L’Apple HomePod mettra bien évidemment en vedette Siri. D’autres appareils semblables sont attendus cette année, par exemple la Harman Kardon Invoke, composée d’une enceinte connectée Harman Kardon et de l’assistant personnel Cortana de Microsoft, ainsi que d’une version du produit conçue par Samsung. Cette dernière devrait inclure l’assistant virtuel Bixby.

Apple : 19 % des acheteurs de la marque à la pomme sont attirés par la HomePod

Apple sera apparemment capable de pousser ses fidèles adeptes à se procurer la HomePod malgré un prix qui est approximativement le double de celui de l’Echo (349 $ contre 175 $). L’enquête a indiqué que le prix est la caractéristique la plus importante lorsque les consommateurs achètent une enceinte connectée, suivie de la marque. Les enceintes connectées sont conçues pour répondre aux questions et gérer certaines tâches grâce aux assistants personnels à bord. Ces tâches peuvent inclure tout ce qui concerne la météo, les scores sportifs et des actions pour allumer et éteindre les appareils connectés. Ils peuvent également jouer de la musique à partir de certaines applications en continu. Apple a intégré HomePod avec Apple Music, car la firme va commercialiser le produit en tant que lecteur de musique in-home haut de gamme.

En ce qui concerne l’énorme écart des prix, le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré hier que lorsque l’iPod et l’iPhone ont tous les deux été introduits, il y en avait beaucoup qui pensaient que leurs prix élevés freineraient les acheteurs, or ce ne fut pas le cas. L’enceinte haut de gamme sera commercialisée en décembre 2017 au prix de 349 $ dans certains pays anglophones (tels que les Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en Australie).

