Top 5 des forfaits mobile avec plus de 20 Go de data

Vous souhaitez souscrire un forfait avec au moins 20 Go de data ? Ce top 5 proposé par l’équipe de MeilleurMobile vous permettra de trouver les meilleures offres du marché selon ce critère.

Forfait SFR Série limitée 100Go sans mobile engagement 12 mois

Le forfait SFR Série limitée 100Go sans mobile engagement 12 mois est un abonnement intéressant parfait pour les utilisateurs qui désirent communiquer par voix de façon illimitée vers la France et l’étranger. Grâce à l’engagement de 12 mois, vous pouvez avoir l’esprit tranquille en ce qui concerne la stabilité et la continuité de vos services téléphoniques et internet. Puisqu’on parle d’internet, sachez qu’une enveloppe data de 100 Go est fournie pour que l’utilisateur puisse profiter des meilleurs du web. Pour cela, la vitesse de connexion est assurée par la qualité des infrastructures 4G de SFR. Des chaînes TV mobiles sont également au rendez-vous.

Forfait RED Illimité 100Go sans mobile sans engagement

Le forfait Red Illimité 100Go sans mobile sans engagement est un abonnement complet conçu pour toutes les catégories d’utilisateur. Proposé à seulement 20 € par mois, il peut être résilié à tout moment, ce qui vous offre la possibilité d’adopter une autre offre à chaque fois que vous le souhaitez. Cette formule d’abonnement internet pas cher comporte des appels téléphoniques illimités. En plus de cela, elle offre des SMS et MMS illimités vers tous les opérateurs. En ce qui concerne la connectivité internet, comme son nom l’indique, le forfait Red Illimité 100Go sans mobile sans engagement propose une data de 100 Go en qualité 4G sur le réseau SFR. Il donne en outre accès aux 4,000,000 de hotspots WiFi de l’opérateur au carré rouge.

Forfait Orange Jet 80Go avec mobile engagement 24 mois

Avec cet abonnement, vous aurez la chance de naviguer confortablement sur la toile. Le forfait Orange Jet 80Go avec mobile engagement 24 mois met à disposition une enveloppe data de 80 Go. Restez ainsi connecté de manière intense tout en bénéficiant d’une vitesse de connexion rapide sur les réseaux 4G et 4G+ d’Orange. Pour une meilleure maitrise de la consommation internet, la data est bloquée au-delà de 80 Go. Cet abonnement internet Orange est muni d’une communication voix illimitée vers la France et l’international, notamment les DOM ainsi qu’une centaine de destinations étrangères. Optez aussi pour cette offre pour avoir la possibilité d’envoyer des SMS et MMS de façon illimitée vers tous les opérateurs.

Forfait B-And-You 24/24 illimité 50Go sans mobile sans engagement

Un forfait mobile doté de nombreux avantages, le forfait B-And-You 24/24 illimité 50Go sans mobile sans engagement propose des SMS et des MMS illimités vers tous les opérateurs. Les appels téléphoniques, eux, sont illimités vers la France et l’international. En ce qui concerne la data, cet abonnement sans engagement propose un volume de 50 Go. Pour moins de 25 €/mois, le forfait B-And-You 24/24 illimité 50Go sans mobile sans engagement vous donne alors la possibilité de surfer de manière prolongée et confortable sur le web. À noter que des chaînes TV mobiles sont aussi de la partie.

Forfait Prixtel Le complet ajustable illimité 30Go

Le forfait Prixtel Le complet ajustable illimité 30Go est une offre conçue pour les mobinautes qui désirent profiter d’une formule flexible et pas cher. Pour 19,99 € par mois, il met à disposition une enveloppe data de 30 Go sur le réseau 4G de SFR. D’ailleurs, on peut continuer à surfer même après avoir consommé tout ce volume. Cependant, le débit diminue automatiquement. Le forfait Prixtel Le complet ajustable illimité 30Go est doté d’appels téléphoniques illimités vers la France et l’international. Pour couronner le tout, les SMS ainsi que les MMS sont illimités vers tous les opérateurs.

Quel forfait mobile préférez-vous le plus dans ce top 5 ?