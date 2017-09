Comparatif des meilleures tablettes blanches 4G de 2017

Quelle est la meilleure tablette blanche 4G de 2017 ? Voici une sélection d’appareils qui se distinguent non seulement par leur design et leurs caractéristiques techniques, mais aussi par leur système d’exploitation.

Apple iPad 9.7 pouces 4G Argent

L’Apple iPad 9,7 pouces 4G Argent est une tablette iOS aux caractéristiques techniques musclées. Elle assure un fonctionnement fluide en toutes circonstances, ce qui en fait une ardoise parfaite pour le divertissement et la production. Vous pouvez l’utiliser pour faire tourner des applications gourmandes en ressources, notamment des jeux vidéo énergivores et des applis de traitement vidéo, pour ne citer que ça. Sa dalle Retina de 9,7 pouces d’une résolution de 2048 x 1536 pixels assure un affichage fidèle à la réalité. Dotée d’un processeur Apple A9, cette tablette Apple vous fera découvrir les meilleurs de l’écosystème de la firme de Cupertino.

LG G Pad II 10.1 Bronze

La tablette LG G Pad II 10.1 Bronze vous suivra partout. Elle bénéficie d’une configuration technique qui permet de profiter de presque toutes les applications Android de 2017. En effet, il est question d’un processeur Qualcomm Snapdragon 800 quad-core dont la fréquence d’horloge est de 2,26 GHz. Pour ce qui est de la capacité de sa RAM, elle est de 2 Go. À cela s’ajoute un écran LCD de 10,1 pouces en définition Full HD, soit de 1920 x 1080 pixels. Sa mémoire interne de 16 Go vous donne la possibilité de sauvegarder une large quantité de données. Cette table Android comporte une batterie Li-Ion de 7400 mAh qui offre une autonomie prolongée pour profiter pleinement de ses fonctionnalités.

Huawei MediaPad M2 10 pouces 64 Go 4G Argent

Conçue pour les particuliers et les professionnels, la Huawei MediaPad M2 10 pouces 64 Go 4G Argent est une tablette de 10 pouces aux performances exceptionnelles. Son écran LCD dispose d’une définition de Full HD, soit de 1920 x 1080 pixels pour un confort graphique agréable. Ce modèle embarque un processeur HiSilicon Kirin 930 associé à 3 Go de mémoire vive. Elle offre une mémoire de stockage interne d’une capacité de 64 Go que l’on peut étendre avec une carte SD. La capacité de la batterie, elle, est de 6660 mAh. Réalisez de belles photos avec son appareil photo dorsal de 13 MP ainsi que sa webcam de 5 MP.

Une tablette Android propulsée par un processeur quad-core cadencé à 1,5 GHz, l’Amazon Fire HD 10 16Go Noir vous assure une expérience utilisateur unique. Ce modèle propose de fonctionnalités originales qui facilitent le quotidien. Grâce à son écran LCD de 10,1 pouces en définition HD (1280 x 800 pixels), vous profiterez d’un affichage de qualité en toute circonstance. Cette tablette Amazon dispose d’une ROM de 16 Go et d’une RAM de 1 Go. Elle supporte une carte micro SD d’une capacité jusqu’à 128 Go. Son autonomie en utilisation est de 8 heures. Les passionnés de photos ne sont pas en reste vu qu’un capteur de 5 millions de pixels est au rendez-vous.

Archos Diamond Tab Noir

Une tablette puissante qui possède un excellent rapport qualité-prix, l’Archos Diamond Tab Noir ne vous décevra nullement. Il s’agit d’une tablette Android de 7,9 pouces animée par un processeur MTK MT8752 octa-core dont la fréquence est de 1,7 GHz. L’Archos Diamond Tab Noir comporte une RAM de 3 Go. Son écran adopte la technologie LCD et possède une résolution de 2048 x 1536 pixels, idéale pour les contenus en définition QHD. Cette tablette Android possède une batterie Li-Ion de 4800 mAh.

