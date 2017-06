[BON PLAN] Le Google Nexus 5X 16 Go est à 240 € sur PriceMinister

Vous avez l’intention de vous procurer un nouveau smartphone, mais vous hésitez sur le modèle ? Eh bien Meilleur Mobile vous propose de découvrir le Google Nexus 5X 16 Go. Il est actuellement à 240 € sur le site marchand PriceMinister.

En effet, le Google Nexus 5X voit son prix à la baisse. Ce smartphone compact et puissant vous offre des caractéristiques techniques exceptionnelles. Il dispose d’un très bel écran de 5,2 pouces offrant une résolution de 1920 x 1080 pixels. Vous aurez donc une très belle qualité d’écran. Avec ses dimensions 147.0 x 72.6 x 7.9 mm, Vous aurez une prise en main simple et facile.

Le smartphone intègre un processeur Qualcomm Snapdragon 808 cadencé à 1,8 GHz, boosté par 2 Go de mémoire vive. Afin d’éviter toutes latences ou ralentissements. Une mémoire d’une capacité de 16 Go pour pouvoir stocker l’intégralité de vos fichiers. Cette capacité est extensible via une simple carte micro SD externe.

Vous êtes amateur de photographie ? Alors le Nexus 5X de Google est fait pour vous. Il embarque un capteur situé à l’arrière d’une résolution de 12 mégapixels. Afin de réaliser de très beaux clichés. En façade, vous disposerez d’un capteur frontal de 5 mégapixels destiné aux selfies.

Le Nexus 5x 16 Go au meilleur prix chez PriceMinister

Vous avez été séduits par les caractéristiques techniques de ce mobile ? Alors n’hésitez plus, c’est sur PriceMinister que ça se passe. Il est disponible au prix de 240 €. De plus, la livraison est également gratuite. Pensez à vous faire livrer directement à votre domicile, ou bien, dans un point relais colis non loin de chez vous.

