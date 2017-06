OnePlus 5 : la quantité de RAM du flagship killer se confirme

Depuis un moment, les rumeurs tournent autour du OnePlus 5. Le smartphone chinois qui s’annonce s’annonce déjà très puissant au point de n’avoir rien à envier aux smartphones des constructeurs les plus connus. Le flagship sera présenté officiellement le 20 juin prochain. En attendant, une nouvelle source vient de faire fuiter la quantité de mémoire vive dont disposera le flagship.

En effet, les caractéristiques du OnePlus ont énormément fuité ces derniers temps. Il n’y a effectivement plus grand-chose à savoir à propos de celui-ci. Nous savons que le flagship sera dévoilé au grand public le 20 juin à 18h. En plus de cela, une autre source vient de confirmer malencontreusement la quantité de RAM de l’appareil. Le OnePlus 5 embarquera donc 8 Go de mémoire vive.

OnePlus 5 : la fiche technique se confirme avec les 8 Go de RAM

Amazon.in a confirmé l’information récemment, le OnePlus 5 disposera bel et bien de 8 Go de mémoire vive. De plus, la présence d’une puce Snapdragon 835 a aussi été confirmée.

OnePlus a collaboré avec Amazon en Inde pour le lancement du OnePlus 5. Et c’est ainsi que le site a publié une page avec la date de vente du flagship c’est-à-dire le 22 juin à 16 h 30. Avec l’inscription « powered by Snapdragon 835 ». Le problème se pose au niveau de la description meta dans le code source de la page. On retrouve : « le OnePlus 5 animé par un Snapdragon 835 à huit cœurs à 2,35 GHz et par 8 Go de RAM sera lancé le 22 juin 2017 en exclusivité sur Amazon.in ». Voilà comment l’information a fuité sur la toile. Confirmant ainsi toutes les rumeurs. Le 20 juin à 18h (heure française), nous saurons pourquoi OnePlus a opté pour une telle quantité de RAM, ainsi que le prix qu’elle va engendrer.

Le OnePlus 5 devrait être doté d’un écran OLED de 5.5 pouces d’une définition de 1080 x 1920 pixels. Il serait protégé par un verre Corning Gorilla Glass 5. On parle d’une mémoire interne de 64 ou de 128 Go.

