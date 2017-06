[WWDC 2017] Les nouveaux OS annoncés par Apple

La WWDC est une conférence annuelle donnée par Apple en Californie, aux États-Unis. La cible principale de cet événement est l’ensemble des développeurs sur macOS, iOS, watchOS et tvOS. À l’occasion de cette conférence, Apple a annoncé l’arrivée de nouveaux OS sur ces machines.

En un jour, la société a réalisé plusieurs annonces, notamment en ce qui concerne les OS. Il s’agit d’iOS 11, macOS 10.13 « High Sierra » et watchOS 4. iOS 11 ne sortira pas avant cet automne, mais Apple nous a montré l’aperçu de son nouvel OS sur son nouvel iPad Pro de 10,5 pouces. La plate-forme a évolué et est ainsi devenue plus facile à utiliser. Les plus grandes mises à jour dans iOS 11 sont sur l’iPad. Et pour une fois, iOS a pris des astuces de macOs, au lieu qu ce soit l’inverse.

Les nouveaux OS de la firme à la pomme

En ce qui concerne les Mac, macOS 10.13 « High Sierra » a été annoncé à la WWDC 2017 pour cet automne. De nouvelles fonctionnalités sont au programme. Telles que Metal 2, qui permettra d’exploiter de façon optimale la puissance des GPU. Le support des vidéos encodées en H.265 (HEVC). Ainsi que le nouveau système de fichier APFS d’Apple.

Tandis qu’iOS 11, en particulier sur l’iPad, donne à l’appareil l’apparence d’un véritable Mac. Les applications Dock, pour accéder aux applications et fichiers communs, et Files, pour gérer ses fichiers, permettront ainsi de favoriser le rapprochement entre les iPad et les MacBook. Il peut maintenant contenir autant d’applications que vous le souhaitez. Et ces applications conservent leur état de fenêtrage précédent lorsqu’elles sont ouvertes à nouveau. Vous permettant de reprendre l’utilisation de l’application au moment où vous l’avez laissé. Une que vous aviez en écran partagé restera en écran partagé lorsque vous reprendre l’utilisation de celle-ci par exemple.

Quant à watchOS 4, il est également pourvu de quelques nouveautés. Notamment la possibilité d’effectuer des transferts d’argent entre personnes grâce à Apple Pay. Ainsi qu’un Siri amélioré par la même occasion.

