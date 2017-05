RED by SFR : le forfait 15Go à 15€ se prolonge

Bonne nouvelle pour tous les retardataires ! l’offre de RED by SFR 15Go à 15€ se prolonge pour vous. N’hésitez donc pas à sauter sur l’occasion tant qu’il en est encore temps !

RED by SFR prolonge son offre ! Il s’agit du forfait 15 Go à 15 €/mois. Le forfait en question se prolonge jusqu’au 06 juin 2017. Ainsi, vous paierez la somme de 15 €/mois. Les SMS et les MMS 24h/24 en France vers tous les opérateurs en France métropolitaine.

Avec cet offre, vous profiterez également d’appels illimités en France métropolitaine vers tous les portables et les fixes. À l’aide des 15 Go de données mobile fournies avec le forfait, vous pourrez disposer en toute tranquillité de la qualité et très haut débit de tout le réseau mobile SFR (4G, 3G) pour vous connecter même à l’extérieur (France, Europe, DOM, USA et Canada..). Au-delà de 15 Go, le débit sera réduit en France, 4 recharges maximum. Et depuis l’Europe/DOM/USA/Canada, vous serez facturé aux conditions SFR Voyage.

Le forfait 15 Go à 15 €/mois de RED by SFR est sans engagement. Vous n’aurez donc pas de frais de résiliation à payer si vous voulez changer d’offre.

Caractéristiques de l’offre de RED by SFR 15 Go à 15 €/mois

Ce forfait sans engagement pas cher comprend :

• Des appels illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte).

• SMS/MMS illimités 24h/24 en France métropolitaine et vers les DOM

• 15 Go /mois sur tout le réseau mobile SFR (3G, 4G/4G+)

• Le réseau 4G SFR

Cette offre est valable jusqu’au 06/06/2017. Pour ceux qui l’ont raté, n’hésitez pas à tirer profit de cette prolongation. Pour pouvoir profiter de celle-ci, vous n’avez qu’à cliquer sur le lien ci-dessous.

