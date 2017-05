Samsung Galaxy S9 : le futur flagship de la marque sud-coréenne a pour nom de code « Star »

Alors que les consommateurs sont encore sont encore sous le charme des Galaxy S8 et des Galaxy S8 Plus. La firme sud-coréenne ne se repose pas sur ses lauriers, et pense déjà à son successeur, à savoir le Samsung Galaxy S9. Il a même déjà affublé d’un nom de code. Son nom de code est Star.

D’après, des informations provenant de la source The Bell, il semblerait que Samsung ait déjà débuté la conception de son prochain flagship phare, c’est-à-dire le Samsung Galaxy S9. Citant des sources industrielles non identifiées, The Bell avait d’ailleurs révèle qu’une équipe au sein de l’entreprise aurait déjà commencé à travailler sur les écrans du prochain Galaxy S9 depuis fin mars. Si cela est vrai, cela signifie que Samsung a débuté ses travaux avec 6 mois d’avance par rapport à l’année dernière. Le rapport attribue cela au processus de contrôle de la qualité plus rigide qui a été mis en œuvre après le fiasco du défunt Samsung Galaxy Note 7 de l’année dernière.

Star : le nom de code du prochain Samsung Galaxy S9