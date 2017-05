[BON PLAN] Le Huawei P8 Lite (2017) est à seulement 221.93 € sur PriceMinister

Le Huawei P8 Lite version 2017 est un smartphone au design élégant et aux performances incroyables. Il est actuellement disponible à 221.93 € sur PriceMinister.

Si vous souhaitiez changer de smartphone, n’hésitez plus ! Vous avez maintenant la possibilité de vous offrir le smartphone version allégé et moins chère du Huawei P8 de la firme chinoise pour seulement 221.93 € sur PriceMinister.

Le Huawei P8 Lite (2017) embarque un bel écran LCD de 5.2 pouces pour une résolution de 1920 x 1080 pixels, couplé avec une incroyable finesse et légèreté, il sera donc très facile à transporter au quotidien.

Ce smartphone est également équipé d’un processeur HiSilicon Kirin 655 à 8 cœurs avec une fréquence de 2.1 Ghz / 1.7 Ghz et une mémoire vive de 3 Go pouvant ainsi faire tourner vos meilleures applications.

En ce qui concerne l’autonomie, Le Huawei P8 Lite version 2017 contient une batterie Li-Ion de 3000 mAh offrant ainsi une autonomie correcte de 21 h, il sera donc facile de tenir toute une journée même en utilisation intensive. Il faudra compter sur une mémoire externe de 16 Go extensible jusqu’à 256 Go via une simple carte micro SD.

L’appareil photo n’est pas en reste, le Huawei P8 Lite version 2017 dispose d’un capteur arrière de 12 mégapixels offrant ainsi la possibilité de réaliser donc très beaux clichés et d’un capteur frontal de 8 mégapixels afin de prendre les meilleurs selfies ou de profiter des applications comme Snapchat et Periscope.

Le Huawei P8 Lite (2017) au meilleur prix chez PriceMinister

Vous avez été convaincu par toutes ces caractéristiques ? Alors rendez-vous dés maintenant sur le site marchand PriceMinister où il est actuellement disponible au prix de 221.93 € seulement ! La livraison est gratuite. Pensez ainsi à vous faire livrer chez vous, ou bien directement dans un point relais colis non loin de votre domicile.

