Nike : la firme créée des coques pour iPhone au design de semelle

Entre Nike et Apple, le partenariat se passe plutôt bien. Après avoir lancé une Apple Watch Nike+, le géant américain et la marque au swoosh (virgule) ont décidé de remettre ça avec une nouvelle édition limitée. Il s’agit de l’Apple Watch NikeLab, qui est sortie le 27 avril dernier. Aujourd’hui, la marque de sport se lance dans la conception de coque pour iPhone au design particulier.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que le design de ces coques est particulier. Les coques ont en effet la forme des semelles des chaussures de la marque Nike. Il s’agit effectivement de la même matière utilisée pour les sneakers de la marque.

Nike : des coques en semelle pour l’iPhone

La marque a décidé de faire quelque chose d’inhabituel. Même si on savait déjà qu’Apple et Nike bénéficiaient d’un partenariat solide. La matière utilisée ici est le polyuréthane thermoplastique. Qu’on retrouve précisément sur ses chaussures.

Il existe 2 modèles différents en fonction des couleurs. On distingue la Air Force 1, avec comme vous l’aurez deviné, une semelle faisant penser à la célèbre basket du même nom. Elle n’a qu’une couleur à son actif, il s’agit du bleu. Le second modèle quant à lui, c’est la Roshe, à l’allure de Roshe Run bien évidemment. Elle est disponible en 2 coloris. Le rouge vermillon d’un côté, et le vert amande pastel de l’autre.

Ces coques sont donc à la fois très esthétiques et protectrices. Ce qui ravira les fans de la marque de sport. Vous pouvez apprécier les détails de la conception grâce à l’image.

Niveau prix, aucune information sur le tarif de commercialisation de ces coques. En attendant, vous pouvez toujours aller voir l’Apple Watch NikeLab qui est disponible sur le site de Nike ou encore dans les boutiques NikeLab. La montre connectée est disponible à partir de 419 euros.

Que pensez-vous de ces coques ? Dites-le nous en commentaire.