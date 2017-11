100 dollars d’amende si vous traversez un passage piéton en fixant votre smartphone à Honolulu

À Honolulu, il est désormais formellement interdit de traverser la rue le nez rivé sur l’écran d’un smartphone. Les personnes qui enfreignent cette règle risquent une amende jusqu’à 100 dollars.

Connue pour ses plages paradisiaques, la ville de Honolulu n’est cependant pas un endroit où l’on peut se promener librement dans la rue tout en se servant de son smartphone. En effet, toute personne qui regarde son mobile en traversant un passage piéton risque maintenant de payer une amende. Annoncée l’été dernier, cette mesure vient ainsi d’être validée et mise en application. À partir de maintenant, une nouvelle guerre s’annonce alors entre les hors la loi et les policiers. Depuis l’instauration de cette nouvelle loi, de nombreuses personnes ont déjà été verbalisées.

Une amende qui peut grimper jusqu’à 100 dollars alors lâchez votre smartphone !

Pour convaincre les utilisateurs de smartphone d’être plus attentifs, les législateurs de ville de Honolulu semblent particulièrement sévères. Aussi, le tarif de l’amende varie entre 35 dollars et 99 dollars, en fonction des antécédents. Si une personne enfreint la règle pour la première fois, elle sera obligée de payer 35 dollars. Pour la deuxième fois, le montant de l’amende sera de 75 dollars. Et pour la troisième infraction, elle aura à payer la somme de 99 dollars. Les policiers hawaïens sont donc maintenant sur le qui-vive et prêts à verbaliser les utilisateurs les plus imprudents. Il convient en tout cas de noter que cette mesure ne s’applique pas aux professionnels comme les pompiers qui ont besoin d’effectuer des appels téléphoniques en traversant la rue dans le cadre de leur travail. Elle épargne aussi les personnes qui sont contraintes d’émettre des appels d’urgence.

