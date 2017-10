1+ pourrait proposer un OnePlus 6 sans passer par la case OnePlus 5T

Est-ce la fin des OnePlus T ? Il se pourrait bien puisque 1+ travaillerait déjà sur le OnePlus 6 pour succéder au OnePlus 5.

Le OnePlus 5 nous a tous mis une claque avec ses performances spectaculaires et son prix défiant toute concurrence. Beaucoup ont déjà hâte de mettre la main sur son successeur. Celui-ci devrait arriver avant l’été 2018 sauf qu’il ne s’agirait pas du OnePlus 5T mais du OnePlus 6.

Pas de OnePlus 5T mais un OnePlus 6 doté d’un Snapdragon 845 pour abattre l’iPhone X et le Galaxy S9

Chez 1+, une version T est comme une version Plus puisque la fiche technique est améliorée sans toucher au design comme l’illustre le OnePlus 3T qui a été lancé en novembre 2016 avec un Snapdragon 821 au lieu d’un Snapdragon 820. Le souci est que Qualcomm ne proposera pas un nouveau processeur haut de gamme à la fin de l’année donc quel intérêt de sortir un OnePlus 5T ? La firme chinoise pourrait directement passer au OnePlus 6 animé par un Qualcomm Snapdragon 845 et 6 ou 8 Go de mémoire vive. On s’attend à un espace de stockage de 64 ou de 128 Go. Aucun doute que nous aurons affaire à un design borderless. Selon certaines rumeurs, la coque devrait accueillir un écran QHD de 6 pouces. De quoi faire mal à l’iPhone X et au Samsung Galaxy S9 !

Concernant son prix, il y aura sûrement des dizaines d’euros en plus par rapport au OnePlus 5 mais ce sera toujours moins cher que le Samsung Galaxy Note 8, les iPhone 8 et 8 Plus ainsi que l’iPhone X ! D’après nos confrères d’Android Marvel, il devrait être lancé début 2018. En attendant, vous pouvez découvrir l’édition JCC du OnePlus 5 en cliquant ici.

Que voulez-vous voir dans le OnePlus 6 ? Dites-le nous dans les commentaires !